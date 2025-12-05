Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že spojenci zůstanou pevní ve svém závazku podporovat Ukrajinu. Rutte v Bruselu na tiskové konferenci po setkání ministrů zahraničí Aliance přivítal jednání o mírovém plánu pro Ukrajinu, která probíhají za účasti Spojených států. Zároveň však zdůraznil, že podpora Kyjevu nesmí polevit.
"Všichni si přejeme, aby krveprolití skončilo, a já velmi vítám pokračující úsilí prezidenta Trumpa o spravedlivý a trvalý mír. Nicméně, i když jednání pokračují, nesmíme polevit v našem závazku vůči Ukrajině," prohlásil generální tajemník. Rutte vyjádřil přesvědčení, že podpora Ukrajiny musí pokračovat "neustále, aby pomohla Ukrajině bránit se dnes a odstrašit zítra. Pro jejich vlastní dobro a pro naše." Bezpečnost Ukrajiny je podle něj úzce spojena s bezpečností celé Aliance.
Během zasedání Rady NATO-Ukrajina se ministři seznámili s aktuálním vývojem a naléhavými požadavky Kyjeva. Rutte upozornil, že dosavadní podpora „dělá na místě skutečný rozdíl“. Zdůraznil, že prostřednictvím Seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL), financovaného spojenci, jsou dodávány nezbytné letální i neletální americké kapacity, včetně zoufale potřebné protivzdušné obrany. Ta pomáhá Ukrajině udržet frontovou linii a chránit obyvatele.
Rutte uvedl, že se k programu PURL zavázalo již více než dvě třetiny spojenců, přičemž další zdroje nově přislíbily Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko a Polsko.
Generální tajemník vyzval spojence, aby se připravili nejen na nadcházející zimu, ale aby plánovali podporu i na rok 2026. „Putin věří, že nás dokáže přečkat, ale my nikam neodcházíme. Dnešek je dalším jasným znamením toho, že se mýlí. Posilujeme naši podporu Ukrajině a zvyšujeme tlak na Rusko," zdůraznil. Ministři potvrdili svůj závazek zvýšit investice do obrany a navýšit produkci.
S ohledem na blížící se summit v Ankaře jsou priority NATO jasné: investovat do bezpečnosti, posílit průmysl a udržet podporu pro Ukrajinu. Rutte kategoricky nesouhlasí s myšlenkou, že by spojenci mohli přestat poskytovat pomoc a že by byl potřebný "plán B". Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajina, a proto jí NATO musí i nadále poskytovat nástroje k obraně suverenity a dosažení trvalého řešení.
Související
Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO
Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku
Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , NATO , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
před 39 minutami
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
před 51 minutami
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
před 1 hodinou
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
před 2 hodinami
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
před 3 hodinami
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
před 4 hodinami
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
před 4 hodinami
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
před 5 hodinami
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
před 5 hodinami
Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost
před 6 hodinami
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
před 7 hodinami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
včera
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
včera
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
včera
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
včera
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
včera
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno včera
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel pokračuje v jednání s osobnostmi, které navrhl Andrej Babiš (ANO) pro obsazení pozic v nové vládě. Kabinet má vzniknout ve spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako první ve čtvrtek na Hrad dorazil nominant SPD na ministra obrany, Jaromír Zůna, a kandidát stejné strany pro zemědělství, Martin Šebestyán. Poté se Pavel sešel s lídrem Motoristů, Petrem Macinkou.
Zdroj: Libor Novák