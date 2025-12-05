Česko v pátek večer zasáhla smutná zpráva. Ve věku 55 let zemřel populární moderátor Patrik Hezucký, jehož proslavily roky úspěšného vysílání ranní show na Evropě 2, na kterém se podílel s kolegou Leošem Marešem. Hezucký strávil poslední dny v benešovské nemocnici, kde bojoval s blíže nespecifikovanou vážnou nemocí.
O Hezuckého úmrtí informovala Evropa 2 na sociálních sítích. "Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět," uvedla stanice na facebooku.
Hezucký se narodil v únoru 1970 v Praze. Na Evropě 2 pracoval od roku 1997, přičemž většinu času moderoval úspěšnou a posluchačsky oblíbenou ranní show s kolegou Leošem Marešem. Vznikla tak nerozlučná dvojice, která úspěšně fungovala až do těchto dní.
Známý moderátor se věnoval i dabingu, opakovaně se zkoušel prosadit také na televizní obrazovce. Na Nově uváděl pořad Tenkrát na východě o Československu za minulého režimu. Mihl se také na TV Barrandov jako moderátor pořadu Nikdo není perfektní.
Hezucký byl posledních šest let ženatý, dlouholetou přítelkyni si vzal v květnu 2019. Téhož roku se páru narodil syn Oliver. Závěr života strávil v benešovské nemocnici, kde byl hospitalizován s blíže nespecifikovanou vážnou nemocí.
