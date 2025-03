Válka na Ukrajině: Čtyři mrtví v Dnipru. Rusko se vysmívá mírovým snahám, říká Zelenskyj

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl zřízení přechodné vlády na Ukrajině pod záštitou Organizace spojených národů (OSN), která by dohlížela na zemi až do uspořádání demokratických voleb. Putin uvedl, že tento krok by mohl otevřít cestu k mírovým jednáním a umožnit vznik „kompetentní vlády“, s níž by Rusko bylo ochotno uzavřít mírovou dohodu. Podle ruské státní agentury TASS by takové dokumenty měly být „uznávány po celém světě jako legitimní, spolehlivé a stabilní“.