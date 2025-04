Americké ultimátum. Do pár dní má být jasno, zda skončí válka na Ukrajině

"Pokud nebude možné ukončit válku na Ukrajině, musíme jít dál," řekl Rubio podle CNN. "Musíme si to velmi rychle ujasnit, a mluvím o řádu dnů, jestli to je proveditelné," sdělil novinářům před odjezdem do Paříže.

Tyto výroky přicházejí pouhý den poté, co se společně se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem setkal s evropskými a ukrajinskými spojenci. Podle amerického ministerstva zahraničí se nástin mírového plánu dočkal povzbudivého přijetí. Bližší podrobnosti ale nejsou známé. Rubio zároveň přednesl plán i ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi.

Rubio dnes sdělil, že s Witkoffem přijeli do Paříže jednat o podrobnějších detailech toho, co je nutné k ukončení války na Ukrajině. "Pokud by to nebylo možné (ukončit konflikt), pokud jsme tak vzdáleni, že se to nestane, pak si myslím, že prezident se možná nachází v bodě, kdy řekne že končíme," prohlásil ministr zahraničí.

Vrchní americký diplomat zdůraznil, že nejde o "americkou" válku. "My jsme ji nezačali. Spojené státy pomáhají Ukrajině poslední tři roky a chceme to ukončit. Ale není to naše válka," podotkl.

"Prezident strávil 87 dní na nejvyšší vládní úrovni opakovanými snahami o ukončení této války. Nyní se dostáváme do bodu, kdy musíme rozhodnout, zdali je to možné. Proto zapojujeme obě strany," dodal Rubio.