Eva Pavlová zřejmě bude dostávat náhrady. V cestě stojí už jen její manžel

V Česku se na začátku loňského října rozproudila vyhrocená debata o návrhu, který by první dámě přiklepl měsíční náhrady ve výši 95 250 korun na reprezentační výdaje. Prezident Pavel tehdy natočil video, v němž se k záležitosti vyjádřil.

"První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi. Pracují na konkrétních tématech, cestují, reprezentují. A s tím jsou spojené i výdaje. A já považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny," uvedl na síti X.

Prezident poukázal také na jiný problém. "Zároveň není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. To je nefér a to jsem chtěl napravit," vysvětlil občanům s tím, že nežádal o navýšení finančních prostředků. "Naopak, můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na manželku, tak aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi," dodal.

V úterý se věcí zabýval Senát, který mohl jako poslední hodit do všeho vidle. Jak ale informoval web Seznam Zprávy, horní parlamentní komora sice příslušnou novelu zákona neschválila, ale také do ni nijak nezasáhla. Co to znamená? Až uplyne měsíční lhůta, dostane zákon k podpisu prezident. A nedá se očekávat, že by Pavel měl nějaké námitky.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý zdůraznil senátorům, že nedojde k navýšení výdajů, ale jen k přerozdělení peněz v rámci prezidentské agendy. "Nenavyšujeme ten koláč, který je na to vyčleněný dnes, ale třetinu z něj zákonem zakotvujeme tak, aby byla k čerpání pro první dámu," vysvětlil.