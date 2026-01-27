Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.

Libor Novák

27. ledna 2026 9:48

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Letiště v několika asijských zemích začala znovu zavádět zdravotní kontroly a sledování cestujících, které připomínají opatření z doby pandemie covidu-19. Důvodem je nové ohnisko nákazy virem nipah v indickém státě Západní Bengálsko. Thajsko, Nepál a Tchaj-wan patří mezi první státy, které zpřísnily preventivní opatření u cestujících zasažených regionů, aby zabránily šíření této nebezpečné nemoci. Uvedl to server The Independent.

Virus nipah je zoonotické onemocnění, které se na člověka přenáší především z infikovaných prasat a netopýrů, ale je možný i přenos z člověka na člověka. V Západním Bengálsku je v současné době v karanténě přibližně sto lidí poté, co byla nákaza potvrzena u pěti osob, včetně lékaře a zdravotní sestry. Prvními případy byli ošetřovatelé ze stejného okresu, což vyvolalo obavy z dalšího šíření v nemocničním prostředí.

V Thajsku ministerstvo zdravotnictví posílilo kontroly na hlavních mezinárodních letištích, jako jsou Suvarnabhumi, Don Mueang a Phuket. Cestující ze Západního Bengálska jsou monitorováni kvůli horečce a dalším příznakům spojeným s virem. Úřady rovněž vydávají speciální informační karty, které mají cestující instruovat, jak postupovat v případě, že u nich po příletu propukne onemocnění.

Thajský premiér Anutin Charnvirakul uvedl, že v zemi zatím nebyl zaznamenán žádný případ nákazy, ale dohled zůstane na vysoké úrovni. Zvláštní pozornost je věnována letišti na Phuketu, kam směřují přímé lety z Kalkaty. Cestující, u nichž bude zjištěna vysoká horečka nebo podezřelé symptomy, budou podle místních médií okamžitě převezeni do karanténních zařízení.

Kromě letišť Thajsko zpřísňuje dohled i v přírodních turistických oblastech a jeskyních, kde se vyskytují netopýři. Správa národních parků a divoké zvěře vydala pro turisty jasné doporučení, aby nic nelovili a nejedli plody nalezené v přírodě. Snahou je minimalizovat riziko přenosu viru z volně žijících zvířat na člověka přímo na thajském území.

Nepálská vláda zvýšila stupeň pohotovosti a zintenzivnila kontroly na mezinárodním letišti v Káthmándú i na klíčových pozemních hranicích s Indií. Na těchto místech byly zřízeny zdravotní koutky pro screening cestujících. Ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo, že velkou výzvou je otevřená hranice a každodenní pohyb lidí mezi Nepálem a indickým Západním Bengálskem.

Tchaj-wan plánuje zařadit nákazu virem nipah na seznam nejsledovanějších infekčních onemocnění, což by vyžadovalo okamžité hlášení případů a speciální kontrolní mechanismy. Tato klasifikace odráží obavy z vysoké úmrtnosti a epidemického potenciálu viru. Tchajwanské úřady také udržují varování pro cestovatele mířící do indického státu Kérala a situaci průběžně vyhodnocují.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje virus nipah za prioritní patogen kvůli jeho schopnosti vyvolat epidemii. Mezi počáteční příznaky patří horečka, bolesti hlavy, svalů a zvracení, které mohou přejít v závažné dýchací potíže nebo smrtelný zánět mozku. Úmrtnost se při minulých epidemiích pohybovala mezi 40 a 75 procenty v závislosti na konkrétním kmeni a dostupnosti lékařské péče.

Virus nipah představuje podle WHO jednu z nejvážnějších infekčních hrozeb současnosti s vysokým epidemickým potenciálem. K přenosu dochází nejčastěji konzumací ovoce nebo šťávy z palem, které byly kontaminovány slinami či močí infikovaných zvířat.

Kromě přímého kontaktu se zvířaty se virus nipah může šířit také z člověka na člověka, což bývá časté zejména v nemocničním prostředí nebo v rámci rodin pečujících o nemocné. Virus byl poprvé identifikován v roce 1999 v Malajsii a Singapuru, kde tehdy způsobil rozsáhlou epidemii mezi chovateli prasat. Právě domácí prasata mohou sloužit jako mezihostitel, který virus dále šíří do lidské populace.

Klinický obraz onemocnění je velmi variabilní a začíná obvykle nespecifickými příznaky, jako je vysoká horečka, bolesti hlavy, svalů, zvracení a bolest v krku. U mnoha pacientů se následně rozvíjí atypický zápal plic spojený s vážnými dýchacími obtížemi. V nejzávažnějších případech virus napadá centrální nervovou soustavu a vyvolává encefalitidu, tedy akutní zánět mozku.

Zánět mozku se projevuje závratěmi, ospalostí a zmateností, které mohou během několika desítek hodin přejít do kómatu. Úmrtnost viru nipah je extrémně vysoká a v závislosti na konkrétním ohnisku nákazy a kvalitě dostupné péče se pohybuje mezi 40 a 75 procenty. U pacientů, kteří infekci přežijí, mohou přetrvávat dlouhodobé neurologické následky, jako jsou poruchy osobnosti nebo křečové stavy.

V současné době neexistuje žádná specifická léčba ani vakcína schválená pro lidi, ačkoliv probíhá výzkum několika nadějných látek. Lékařská péče se tak soustředí především na mírnění příznaků a podporu životních funkcí pacientů v kritickém stavu. Jedinou účinnou obranou zůstává prevence, která spočívá v důkladném mytí ovoce, vyhýbání se kontaktu s nemocnými zvířaty a dodržování přísných hygienických pravidel.

Nejčastější výskyty nákazy jsou hlášeny z oblasti jihovýchodní Asie, konkrétně z Bangladéše a Indie, kde se ohniska objevují téměř každoročně. V těchto regionech je virus spojován s pitím čerstvé šťávy z datlových palem, do které mohou kaloni během noci zanechat své výměšky. Kvůli snadnému cestování a vysoké smrtnosti monitorují výskyt viru zdravotnické úřady po celém světě.

včera

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Související

Ilustrační foto

Nebezpečný čínský virus už řeší i české úřady. Vydaly první doporučení

Lidský metapneumovirus (HMPV) je virové onemocnění respiračního traktu, které se obvykle projevuje příznaky podobnými běžnému nachlazení. Objeven byl v roce 2001 v Nizozemí, ale retrospektivní analýzy naznačují jeho přítomnost v lidské populaci již od roku 1958. V posledních týdnech je aktivní především v Číně, ale i český Státní zdravotní ústav zveřejnil podstatné informace o této nemoci.

Více souvisejících

viry a bakterie nipah (virus) Asie

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Ilustrační foto

Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.

Letiště v několika asijských zemích začala znovu zavádět zdravotní kontroly a sledování cestujících, které připomínají opatření z doby pandemie covidu-19. Důvodem je nové ohnisko nákazy virem nipah v indickém státě Západní Bengálsko. Thajsko, Nepál a Tchaj-wan patří mezi první státy, které zpřísnily preventivní opatření u cestujících zasažených regionů, aby zabránily šíření této nebezpečné nemoci. Uvedl to server The Independent.

před 1 hodinou

Demonstrace v Íránu

Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc

V íránských nemocnicích a márnicích se podle svědectví zdravotníků odehrávají scény, které naznačují masivní snahu státních orgánů zakrýt skutečný rozsah násilí páchaného na demonstrantech. Doktor Ahmadi, který tajně ošetřoval zraněné mimo oficiální státní systém, popsal drastickou změnu v povaze zranění, k níž došlo během lednových nepokojů. Zatímco zpočátku převládaly lehké rány způsobené obušky, později začali přicházet lidé se střelnými ranami z bezprostřední blízkosti a bodnými zraněními hrudníku či očí.

před 2 hodinami

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.

před 3 hodinami

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých

Drony se staly dominantním nástrojem zkázy na ukrajinském bojišti a stojí za drtivou většinou všech ztrát. Podle nové zprávy lotyšského Úřadu pro ochranu ústavy (SAB) mají bezpilotní letouny na svědomí 70 až 80 procent všech zraněných nebo zabitých vojáků na obou stranách konfliktu. Tato čísla daleko převyšují ztráty způsobené tradičními zbraněmi, jako jsou pušky, tanky, dělostřelectvo nebo miny.

včera

Julija Svyrydenková

Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.

včera

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony

Česká diplomacie pod vedením ministra Petra Macinky reaguje na kritickou situaci na Ukrajině, kde ruské útoky na infrastrukturu způsobují rozsáhlé výpadky elektřiny a vody. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo poskytnout napadené zemi elektrické generátory, které zamíří především do Dněpropetrovské oblasti. Vzhledem k aktuálnímu rozpočtovému provizoriu však může vláda na tuto pomoc uvolnit maximálně deset milionů korun.

včera

Ilustrační fotografie.

Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let

Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.

včera

Vláda ČR

Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP

Vláda Andreje Babiše schválila v pondělí upravený návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová při představení dokumentu uvedla, že kabinet musel zásadně přepracovat plán předchozí vlády Petra Fialy, který označila za nereálný a plný nadhodnocených příjmů. Současný návrh navyšuje deficit o 24 miliard korun oproti původnímu záměru, což má podle Schillerové směřovat výhradně do prorůstových investic a nápravy chybějících výdajů na povinné platby státu.

včera

Petr Pavel

Pavel nečekaně zrušil setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě

Prezident Petr Pavel nečekaně zrušil plánované setkání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Oficiálním důvodem k tomuto kroku byla neschopnost některých účastníků dodržet stanovený čas zahájení, a to i přes jeho předchozí posunutí. Hlava státu nyní bude pro toto klíčové jednání hledat náhradní termín. Událost podtrhuje rostoucí napětí mezi Hradem a nově zformovanou vládní koalicí, pro které mělo být toto setkání prvním zásadním testem vzájemné koexistence.

včera

Benjamin Netanjahu

Jedna z nejbolestivějších kapitol tamní historie končí. Do Izraele se vrátily pozůstatky posledního rukojmího

Izraelská armáda oznámila, že se jí podařilo vyzdvihnout pozůstatky posledního rukojmího, který byl od teroristického útoku z října 2023 zadržován v Pásmu Gazy. Tímto nálezem končí jedna z nejbolestivějších kapitol izraelské historie, neboť poprvé po více než dvou letech se v enklávě nenachází žádný izraelský občan, ať už živý, či mrtvý. Návrat těla čtyřiadvacetiletého policisty Rana Gviliho byl klíčovou podmínkou pro další posun v mezinárodních mírových jednáních.

včera

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády

Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.

včera

Tomio Okamura

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

včera

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.

včera

Čang Jou-Sia

Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.

včera

Ilustrační foto

Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo

Sedmadvacet členských států Evropské unie udělilo definitivní souhlas s úplným zákazem dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) a plynu z plynovodů. Podle rozhodnutí Rady EU vstoupí absolutní embargo na LNG v platnost k 1. lednu 2027, zatímco dodávky prostřednictvím plynovodů budou zcela zastaveny do 30. září téhož roku. Samotné nařízení se začne uplatňovat již šest týdnů po vstupu v platnost, ovšem pro stávající kontrakty bylo stanoveno přechodné období.

včera

Donald Trump

Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho administrativa podrobně „přezkoumává vše“ v souvislosti se sobotní tragickou střelbou v Minneapolisu. Obětí zásahu imigračních agentů se stal sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče Alex Pretti. Incident, který je již druhým smrtelným střetem federálních složek s americkým občanem v posledních týdnech, vyvolal vlnu protestů a prohloubil napětí mezi státem Minnesota a federální vládou.

včera

Delcy Rodríguez

Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.

včera

Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou

Pražský hrad se dnes stane dějištěm klíčového setkání, které má prověřit stabilitu vztahů mezi prezidentem Petrem Pavlem a nově jmenovanou vládou Andreje Babiše. Ačkoliv je schůzka ústavních špiček prezentována jako pracovní a formální, ve skutečnosti jde o první velký test koexistence dvou názorově odlišných táborů. U jednoho stolu se tak potkají politici s velmi rozdílným pohledem na zahraniční směřování země i na vnitřní fungování státních institucí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy