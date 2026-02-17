CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán

Před zahájením zásadních diplomatických rozhovorů v Ženevě posilují Spojené státy svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Přesuny leteckých a námořních sil mají podle zdrojů CNN blízkých situaci za cíl nejen zastrašit Teherán, ale také připravit půdu pro případné údery uvnitř země, pokud by jednání o íránském jaderném programu selhala. Do regionu se přesouvají stíhačky i tankery z britských základen a desítky nákladních letadel přepravily vybavení do Jordánska, Bahrajnu a Saúdské Arábie.
Prezident USA Donald Trump již několik týdnů varuje íránské vedení před následky násilného potlačování protestů a otevřeně prohlásil, že nejlepším řešením by byla změna režimu. Tato rétorika spolu s vojenským budováním zvyšuje sázky úterního vyjednávání v Švýcarsku, kterého se mají za americkou stranu účastnit Steve Witkoff a Jared Kushner. Samotný prezident potvrdil, že do procesu bude zapojen nepřímo.
Navzdory tvrdému postupu se však zdá, že americká administrativa postrádá jasnou vizi, co by následovalo po případném pádu íránského režimu. Ministr zahraničí Marco Rubio připustil, že není zřejmé, kdo by se chopil moci, a zpravodajské služby varují, že vakuum by pravděpodobně vyplnily radikální Islámské revoluční gardy (IRGC). Washingtonu navíc chybí detailní vhled do vnitřní struktury gard po smrti generála Solejmáního.
Někteří experti spekulují, zda Trump nepromarnil nejvhodnější okamžik k zásahu, který mohl nastat během vrcholících protestů v uplynulých týdnech. V té době byly americké síly soustředěny spíše v Karibiku, což omezovalo možnosti přímé podpory opozice. Nyní se však argumentace pro útok přesunula k jadernému programu a neochotě Teheránu zastavit obohacování uranu.
Aktuálně mají USA v oblasti údernou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a na cestě je také skupina lodi USS Gerald R. Ford. Tato síla nabízí širokou škálu útočných variant, od raket Tomahawk odpalovaných z torpédoborců a ponorek až po nálety stíhaček F-35. Mezi potenciální cíle patří kromě jaderných zařízení i velitelství IRGC, přičemž se diskutuje o možných společných operacích s Izraelem.
Trump o víkendu kategoricky prohlásil, že Spojené státy nepřistoupí na žádnou úroveň obohacování uranu ze strany Íránu. Vzhledem k tomu, že Teherán považuje tuto činnost za své nezadatelné právo, zůstává pro diplomatickou shodu jen velmi malý prostor. Přesto existují náznaky, že by Írán mohl zkusit útok odvrátit nabídkou ekonomických pobídek, například přístupem k rozvoji svých nalezišť ropy a plynu.
Před samotným ženevským summitem se šéf dozorného orgánu OSN Rafael Grossi sešel s íránským ministrem zahraničí Araghčím k odborným diskusím. Marco Rubio však v Budapešti poznamenal, že dohoda s Íránem bude nesmírně obtížná, protože tamní politická rozhodnutí jsou podřízena čistě teologickým hlediskům radikálních duchovních. Na dotazy ohledně informování Kongresu o případném útoku Rubio odmítl být konkrétní s tím, že se bude postupovat podle zákona.
Regionální spojenci v čele s arabskými státy Perského zálivu vyjadřují hluboké obavy z možné destabilizace celého regionu. Vyvíjejí tlak na Washington, aby dal diplomacii více času a s vojenským zásahem vyčkal. Podle diplomatických zdrojů je Izrael v podstatě jediným hráčem v regionu, který Spojené státy k útoku naopak aktivně povzbuzuje.
Írán na stupňující se napětí odpověděl vojenským cvičením, které proběhlo necelý den před začátkem rozhovorů. Revoluční gardy nacvičovaly obranu sporných ostrovů v Perském zálivu za zapojení dronů i námořních sil. Teherán tím dává najevo svou připravenost čelit jakékoli agresi přímo na svém jižním pobřeží.
Náčelník íránského generálního štábu Abdolrahím Músáví v neděli vzkázal, že Trump by si měl uvědomit, že vstupuje do střetu, který mu udělí tvrdou lekci. Výsledek této konfrontace má podle něj zajistit, aby americký prezident přestal ohrožovat zbytek světa. Situace před ženevským jednáním tak zůstává extrémně napjatá na obou stranách.
Související
Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
Americká armáda (U.S. Navy) , USS Abraham Lincoln , Írán
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
před 57 minutami
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
před 1 hodinou
Strop odchodu do důchodu, vyšší penze. Juchelka chce za stovky miliard splnit Babišův předvolební slib
před 2 hodinami
CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán
před 2 hodinami
Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr
před 2 hodinami
Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů
před 4 hodinami
Počasí na přelomu zimy a jara. Bude se oteplovat
včera
Čech ve Vídni kradl čokolády v supermarketu. Skončil v rukou policie
včera
První letošní útok. Medvědice na Slovensku napadla muže
včera
V Česku nadále probíhá epidemické šíření chřipky
včera
Policie vyšetřuje vraždu na ubytovně v Žamberku
včera
105 let od okamžiku, kdy americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč to udělal?
včera
Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková
včera
Zemřel respektovaný hudebník Pavel Klikar
včera
Novinky o počasí. Sněžit má až do úterního dopoledne, platí varování
včera
Vláda rozhodla, kdo na postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nahradí Drábovou
včera
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
včera
Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici
včera
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
včera
Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený
Novým kandidátem hnutí Motoristé sobě na funkci ministra životního prostředí se stal poslanec Igor Červený. Tuto informaci potvrdil v pondělí po vládním jednání premiér Andrej Babiš s tím, že příslušný návrh již odeslal prezidentu Petru Pavlovi. Předseda vlády zároveň ocenil konstruktivní přístup Motoristů k řešení personální otázky, která v posledních dnech zatěžovala vztahy mezi kabinetem a Hradem.
Zdroj: Libor Novák