Krakatoa se probudila. Letadla v Indonésii nemohou do vzduchu

Indonésie se v posledních hodinách potýká s problémy v letecké dopravě. Stovky letů musely být odloženy či zrušeny kvůli erupci vulkánu Anak Krakatoa. Na odlet čekají tisíce cestujících, provoz zatím nebyl obnoven.
Vulkán se probudil v pátek večer, kdy se projevil seismickou aktivitou a výrony lávy. K dalším dvěma erupcím došlo v brzkých sobotních hodinách. Úřady nicméně nemusely vydat varování před ničivými vlnami tsunami.
Podle indonéských úřadů muselo být do nedělního rána odloženo celkem 209 letů z mezinárodního letiště v Jakartě, protože se ve vzdušném prostoru objevil sopečný popel. Odklady se dotkly více než 22 tisíc cestujících.
Erupce ovlivnila život i v bezprostředním okolí vulkánu. Indonéské ministerstvo zdravotnictví vyzvalo obyvatele zasažených oblastí, aby nevycházeli ze svých domovů a nosili ochranu přes obličej kvůli riziku respiračních i jiných problémů, například s očima či pokožkou.
Krakatoa se nechvalně zapsala do dějin lidstva v druhé polovině 19. století, když v roce 1883 došlo ke katastrofální erupci. Doprovázely ji obří pyroklastické proudy a čtyřicetimetrové tsunami, zemřelo více než 36 tisíc lidí.
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Zdroj: Lucie Podzimková