Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.
Ve svém vyjádření na sociální síti X Fiala označil ministra Klempíře za naprosto nekompetentního. Podle něj ministr nedostatečně komunikuje a jeho veřejné výroky musí premiér často uvádět na pravou míru. Fiala proto apeluje na Babiše, aby návrh zákona, který označil za paskvil, stáhl a ministra odvolal, čímž by podle něj uklidnil veřejnost a ukázal, že přiznání chyby není projevem slabosti.
Ke kritice se připojuje také hnutí STAN. Předseda hnutí Vít Rakušan na tiskové konferenci své stínové vlády uvedl, že se uskuteční schůzka se zástupci České televize a Českého rozhlasu, na kterou byli pozváni zástupci parlamentních stran. Rakušan zároveň vyjádřil politování nad tím, že se představitelé vládní koalice této debaty pravděpodobně nezúčastní.
Premiér Andrej Babiš již podnikl první kroky k řešení situace. Ve středu jednal s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a společně se dohodli na vytvoření speciální expertní skupiny. Tato pracovní skupina se má návrhem zákona zabývat ihned po ukončení připomínkového řízení.
Tým by měl být složen ze zástupců médií, ministra kultury Oty Klempíře a jeho náměstkyně Smolíkové, přičemž premiér přislíbil svou osobní účast. Vít Rakušan však požaduje, aby byla do této pracovní skupiny přizvána i opozice. Podle něj by se skupina neměla omezovat pouze na úpravu parametrů nového financování, ale měla by posoudit i zachování stávajícího systému koncesionářských poplatků.
Ukrajinský provozovatel Ukrtransnafta potvrdil, že zahájil čerpání ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Dodávky na Slovensko by podle dostupných informací měly být obnoveny během čtvrtečního rána.
