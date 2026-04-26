Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.
Podle premiérových informací panuje mezi hlášením české vlády a hodnocením NATO značný rozdíl. Zatímco Česko pro tento rok vykazuje výdaje ve výši 2,06 procenta HDP, Aliance uznává výrazně méně. Podobná situace podle něj nastala i v roce 2025, kdy Fialova vláda reportovala 2,01 procenta, ale NATO schválilo jen 1,85 procenta. Tento rozpor chce Babiš s představiteli Aliance řešit a vyjednávat o uznání konkrétních položek, například programu SAFE v hodnotě 52 miliard korun.
Babiš zdůraznil, že podíl HDP není jediným měřítkem kvality obrany. Za klíčový faktor považuje spíše počet vojáků, v čemž si podle něj Česko vede dobře, neboť disponuje třináctou největší armádou v rámci členských zemí NATO. Jako příklad uvedl Lucembursko, které sice vykazuje vyšší procentuální výdaje, ale má pouze tisíc vojáků. Zmínil také Estonsko, které sice dává na obranu přes tři procenta, ale postrádá vlastní stíhačky či vrtulníky.
Aktuální čísla ze státního rozpočtu potvrzují, že obrana má letos pracovat s částkou 154,79 miliardy korun, což představuje necelých 1,8 procenta HDP. Celkové výdaje, včetně prostředků z jiných rozpočtových kapitol, by měly dosáhnout přibližně 185 miliard korun. Pro srovnání, v loňském roce Česká republika investovala do obrany celkem 171,1 miliardy korun.
Na Babišova tvrzení již reagoval bývalý premiér Petr Fiala, který údaje o nesplnění závazků za své vlády odmítl. Podle něj výroční zpráva generálního tajemníka NATO za rok 2025 jasně uvádí, že Česko své spojenecké závazky splnilo a výdaje tehdy činily 2,01 procenta HDP. Fiala uvedl, že netuší, z jakých podkladů současný premiér při svém hodnocení vychází.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová byla ve svém vyjádření ještě ostřejší a slova Andreje Babiše označila za lživá. Babiš však trvá na tom, že o aktuálních datech jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou a že jeho prioritou zůstává především personální posilování armády. V budoucnu nicméně počítá s tím, že by se procentuální zastoupení výdajů mělo postupně navyšovat.
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
Turek označil úředníky za parazity, které musí Motoristé derazitovat. Nepřijatelné, naštval se Babiš
40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR
před 44 minutami
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
před 2 hodinami
Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy
před 3 hodinami
Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi
před 4 hodinami
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
před 5 hodinami
Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili
před 6 hodinami
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
před 6 hodinami
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
před 7 hodinami
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali
před 8 hodinami
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
včera
Můžou zavolat. Trump zrušil další jednání v Pákistánu o ukončení války s Íránem
včera
Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu
včera
Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu
včera
Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod
včera
40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa
včera
Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví
včera
V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium
včera
Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka
včera
Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici
včera
Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď
Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.
