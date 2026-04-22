Média nedáme. Tisíce studentů napříč celým Českem vyrazily do ulic

Libor Novák

22. dubna 2026 13:18

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Studenti svým protestem reagují na záměr kabinetu převést financování České televize a Českého rozhlasu přímo pod státní rozpočet. Součástí návrhu je navíc i snížení rozpočtů těchto institucí, což podle organizátorů představuje zásadní ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Účastníci se obávají, že přímá závislost na státních penězích vytvoří nebezpečný politický tlak na fungování redakcí.

Iniciativu Média nedáme! založila Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Organizátoři zdůrazňují, že protest není napojen na žádnou politickou stranu. Všem studentům, kteří se do akce zapojili, byla na jejich školách přislíbena omluvenka z výuky.

Podle tiskové zprávy iniciativy probíhaly protesty na více než 220 školách po celé republice. Celkem se podle odhadů zapojilo přibližně 17 tisíc studentů. Jen v Praze na náměstí Jana Palacha se sešlo zhruba 5 tisíc mladých lidí, kteří přišli podpořit zachování svobodných médií.

Pražský protest začal shromážděním před budovou Filozofické fakulty, kde se studenti vybavení transparenty sešli krátce před polednem. Kolem 12:20 odtud odstartoval hlavní pochod, který se vydal centrem metropole směrem k sídlu ministerstva kultury na Maltézském náměstí.

Trasa pochodu vedla přes Mánesův most a následně pokračovala ulicemi Letenská, Josefská a Mostecká směrem ke Karlovu mostu. U něj demonstrující zabočili do Lázeňské ulice, až dorazili ke svému cíli na Maltézském náměstí. Akce si vynutila dočasná dopravní omezení v oblastech Klárova a Malé Strany.

Na místě promluvil mluvčí iniciativy Tomáš Stráník, který vyzval vládu ke stažení návrhu. Ve svém projevu zdůraznil, že média mají sloužit lidem, nikoliv politické moci, a poděkoval všem studentům za účast. Jeho slova byla přijata potleskem davu, který následně podpořil vyhlášenou petici.

K účastníkům promluvila také novinářka a bývalá moderátorka České televize Nora Fridrichová. Ve svém vystoupení varovala před postupným vyhladovováním médií a zdůraznila, že absence svobodných médií podle ní přímo ohrožuje svobodu jako takovou.

Protestní akci na Maltézském náměstí zakončil závěrečný projev. Celé shromáždění pak vyvrcholilo symbolickým potleskem. Ten byl věnován zaměstnancům veřejnoprávních institucí, které studenti tímto způsobem přišli podpořit v jejich práci.

včera

StarDance může vypuknout. Složení párů už není tajemstvím

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

Média nedáme. Tisíce studentů napříč celým Českem vyrazily do ulic

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Péter Magyar

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.

Zdroj: Libor Novák

