Média nedáme. Tisíce studentů napříč celým Českem vyrazily do ulic

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.
Studenti svým protestem reagují na záměr kabinetu převést financování České televize a Českého rozhlasu přímo pod státní rozpočet. Součástí návrhu je navíc i snížení rozpočtů těchto institucí, což podle organizátorů představuje zásadní ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Účastníci se obávají, že přímá závislost na státních penězích vytvoří nebezpečný politický tlak na fungování redakcí.
Iniciativu Média nedáme! založila Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Organizátoři zdůrazňují, že protest není napojen na žádnou politickou stranu. Všem studentům, kteří se do akce zapojili, byla na jejich školách přislíbena omluvenka z výuky.
Podle tiskové zprávy iniciativy probíhaly protesty na více než 220 školách po celé republice. Celkem se podle odhadů zapojilo přibližně 17 tisíc studentů. Jen v Praze na náměstí Jana Palacha se sešlo zhruba 5 tisíc mladých lidí, kteří přišli podpořit zachování svobodných médií.
Pražský protest začal shromážděním před budovou Filozofické fakulty, kde se studenti vybavení transparenty sešli krátce před polednem. Kolem 12:20 odtud odstartoval hlavní pochod, který se vydal centrem metropole směrem k sídlu ministerstva kultury na Maltézském náměstí.
Trasa pochodu vedla přes Mánesův most a následně pokračovala ulicemi Letenská, Josefská a Mostecká směrem ke Karlovu mostu. U něj demonstrující zabočili do Lázeňské ulice, až dorazili ke svému cíli na Maltézském náměstí. Akce si vynutila dočasná dopravní omezení v oblastech Klárova a Malé Strany.
Na místě promluvil mluvčí iniciativy Tomáš Stráník, který vyzval vládu ke stažení návrhu. Ve svém projevu zdůraznil, že média mají sloužit lidem, nikoliv politické moci, a poděkoval všem studentům za účast. Jeho slova byla přijata potleskem davu, který následně podpořil vyhlášenou petici.
K účastníkům promluvila také novinářka a bývalá moderátorka České televize Nora Fridrichová. Ve svém vystoupení varovala před postupným vyhladovováním médií a zdůraznila, že absence svobodných médií podle ní přímo ohrožuje svobodu jako takovou.
Protestní akci na Maltézském náměstí zakončil závěrečný projev. Celé shromáždění pak vyvrcholilo symbolickým potleskem. Ten byl věnován zaměstnancům veřejnoprávních institucí, které studenti tímto způsobem přišli podpořit v jejich práci.
Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.
Zdroj: Libor Novák