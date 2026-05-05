Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestují proti zestátnění ČT a ČRo

Libor Novák

5. května 2026 18:42

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.

Hlavním požadavkem protestujících je okamžité stažení legislativního návrhu z dílny ministra kultury Klempíře. Místopředsedkyně spolku Mariana Novotná Nachtigalová v projevu označila tento návrh za nebezpečný „paskvil“, který kritizují i mnozí právníci. Podle ní se Česko vydává cestou autoritářských režimů, které se snaží zničit nezávislost médií a následně je vydírat. Předseda spolku Mikuláš Minář pak poděkoval všem přítomným za to, že jim osud veřejné služby není lhostejný.

Atmosféru shromáždění dokreslovaly stovky transparentů s hesly jako „Veřejnoprávní, ne vládní“ nebo „Svoboda médií je základním kamenem demokracie“. Organizátoři do protestu vnesli symboliku blanických rytířů, kteří mají podle pověsti přijít českému národu na pomoc v časech nejvyšší nouze. V davu se tak objevily desítky lidí v maskách rytířů se štíty, přičemž tyto rekvizity si zájemci mohli vyrobit na předem připravených workshopech.

Bezpečnost na místě zajišťovaly desítky policistů, včetně antikonfliktního týmu a hlídek vyzbrojených samopaly. I přes silnou policejní přítomnost probíhala akce v poklidu. Velký důraz byl kladen na propagaci petice „Ruce pryč od médií“, kterou k dnešnímu dni podpořilo přes 175 tisíc občanů. Petice apeluje na politiky, aby neměnili funkční systém financování, a zároveň povzbuzuje zaměstnance médií, aby nepodléhali zastrašování.

Kolem 18. hodiny se zaplněné náměstí dalo do pohybu. Průvod doprovázený bubeníky zamířil k budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Trasa nebyla zvolena náhodou; organizátoři chtěli připomenout historické milníky let 1945, 1968 a 1989, kdy rozhlas neplnil pouze informační roli, ale stal se klíčovým hlasem odboje a symbolem boje za svobodu. Mezi známými tvářemi v průvodu nechyběl například olympionik Vavřinec Hradilek.

Podle vyjádření Milionu chvilek jsou současné kroky vládních politiků projevem „autoritářských manýr“. Spolek varuje před rozkládáním státní správy a snahami o čistky nepohodlných lidí, které politici eufemisticky nazývají „deratizací“. Aktivisté jsou přesvědčeni, že veřejnost nesmí k těmto krokům mlčet, protože o nezávislá média se přichází pouze jednou a jejich obnova je nesmírně složitá.

Do protestů se stále intenzivněji zapojuje také mladá generace. Spolek vyzdvihl aktivitu studentů, zejména z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří již na konci dubna pod hlavičkou iniciativy „Média nedáme!“ uspořádali vlastní pochody a symbolicky přerušili výuku. Tato vlna odporu se šíří i mimo hlavní město a zapojují se do ní desítky škol po celé republice.

Úterní pochod však není koncem protestních aktivit. Milion chvilek plánuje další shromáždění na neděli 17. května, a to hned ve dvanácti krajských městech. Celá série protestů by měla vyvrcholit o týden později v Praze, kdy je naplánován velký pochod přímo před úřad vlády. Organizátoři věří, že soustavný tlak veřejnosti donutí politiky přehodnotit plány na ovládnutí veřejnoprávního prostoru.

Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

