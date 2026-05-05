Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestují proti zestátnění ČT a ČRo

Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.
Hlavním požadavkem protestujících je okamžité stažení legislativního návrhu z dílny ministra kultury Klempíře. Místopředsedkyně spolku Mariana Novotná Nachtigalová v projevu označila tento návrh za nebezpečný „paskvil“, který kritizují i mnozí právníci. Podle ní se Česko vydává cestou autoritářských režimů, které se snaží zničit nezávislost médií a následně je vydírat. Předseda spolku Mikuláš Minář pak poděkoval všem přítomným za to, že jim osud veřejné služby není lhostejný.
Atmosféru shromáždění dokreslovaly stovky transparentů s hesly jako „Veřejnoprávní, ne vládní“ nebo „Svoboda médií je základním kamenem demokracie“. Organizátoři do protestu vnesli symboliku blanických rytířů, kteří mají podle pověsti přijít českému národu na pomoc v časech nejvyšší nouze. V davu se tak objevily desítky lidí v maskách rytířů se štíty, přičemž tyto rekvizity si zájemci mohli vyrobit na předem připravených workshopech.
Bezpečnost na místě zajišťovaly desítky policistů, včetně antikonfliktního týmu a hlídek vyzbrojených samopaly. I přes silnou policejní přítomnost probíhala akce v poklidu. Velký důraz byl kladen na propagaci petice „Ruce pryč od médií“, kterou k dnešnímu dni podpořilo přes 175 tisíc občanů. Petice apeluje na politiky, aby neměnili funkční systém financování, a zároveň povzbuzuje zaměstnance médií, aby nepodléhali zastrašování.
Kolem 18. hodiny se zaplněné náměstí dalo do pohybu. Průvod doprovázený bubeníky zamířil k budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Trasa nebyla zvolena náhodou; organizátoři chtěli připomenout historické milníky let 1945, 1968 a 1989, kdy rozhlas neplnil pouze informační roli, ale stal se klíčovým hlasem odboje a symbolem boje za svobodu. Mezi známými tvářemi v průvodu nechyběl například olympionik Vavřinec Hradilek.
Podle vyjádření Milionu chvilek jsou současné kroky vládních politiků projevem „autoritářských manýr“. Spolek varuje před rozkládáním státní správy a snahami o čistky nepohodlných lidí, které politici eufemisticky nazývají „deratizací“. Aktivisté jsou přesvědčeni, že veřejnost nesmí k těmto krokům mlčet, protože o nezávislá média se přichází pouze jednou a jejich obnova je nesmírně složitá.
Do protestů se stále intenzivněji zapojuje také mladá generace. Spolek vyzdvihl aktivitu studentů, zejména z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří již na konci dubna pod hlavičkou iniciativy „Média nedáme!“ uspořádali vlastní pochody a symbolicky přerušili výuku. Tato vlna odporu se šíří i mimo hlavní město a zapojují se do ní desítky škol po celé republice.
Úterní pochod však není koncem protestních aktivit. Milion chvilek plánuje další shromáždění na neděli 17. května, a to hned ve dvanácti krajských městech. Celá série protestů by měla vyvrcholit o týden později v Praze, kdy je naplánován velký pochod přímo před úřad vlády. Organizátoři věří, že soustavný tlak veřejnosti donutí politiky přehodnotit plány na ovládnutí veřejnoprávního prostoru.
Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.
Zdroj: Libor Novák