Ukrajina překvapila svět. Operace Pavučina poslala silný vzkaz Rusku i Západu

Operace, na jejíž přípravu měla rozvědka a bezpečnostní služba SBU podle všeho 18 měsíců, spočívala ve skrytém převozu desítek malých dronů hluboko do ruského vnitrozemí. Drony byly ukryty v nákladních vozech a následně na dálku odpáleny na alespoň čtyři vzdálené vojenské základny. Podle zdrojů z ukrajinské vojenské rozvědky šlo o útoky na základny s bombardéry Tu-95, Tu-22 a Tu-160 – letadly, která jsou schopna podnikat dlouhodobé raketové útoky na ukrajinské území.

Analytik Serhij Kuzan k tomu pro ukrajinskou televizi uvedl: „Žádná rozvědka na světě zatím nic podobného nedokázala. Trefili jsme 40 ze 120 strategických bombardérů. To je ohromující číslo.“

Zatím není jasné, kolik strojů bylo zničeno, nicméně podle ukrajinských blogerů, jako je Oleksandr Kovalenko, bude i částečné poškození těchto vzácných letounů pro Rusko těžce nahraditelné. Výroba těchto modelů už byla zastavena a jejich oprava je velmi komplikovaná.

Ztráta dvou strojů typu Tu-160, které jsou považovány za nejcennější karty ruského letectva, byla podle Kovalenka „jako kdyby Rusové přišli o jednorožce“.

Tato operace však nezasáhla jen ruské letouny – vyslala i jasný signál na Západ, především do Spojených států. Ukrajinská vláda je podle BBC frustrována postojem některých amerických představitelů, kteří podle všeho začínají Ukrajinu odepisovat.

„Největší problém je, že Američané se přesvědčili, že jsme už válku prohráli. A od toho se odvíjí všechno ostatní,“ řekl nejmenovaný ukrajinský činitel reportérovi BBC.

Zpráva je jasná: Ukrajina ještě zdaleka neskončila a odmítá se podřídit předčasnému vyjednávání o kapitulaci.

Novinář Illia Ponomarenko na síti X připomněl symbolické setkání prezidenta Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně a ironicky poznamenal, že tohle je výsledek, když se národ pod tlakem nenechá zlomit frázemi jako „Ukrajina má už jen šest měsíců“ nebo „Nemáte žádné trumfy“.

Časopis Business Ukraine dokonce glosoval útok s tím, že „Zelenskyj zahrál krále dronů“.

V době, kdy se ukrajinská delegace chystá na novou sérii jednání o příměří v Istanbulu, se Kyjev snaží ukázat, že má stále sílu a vůli bojovat. A že i přes ruský postup na Donbasu zůstává Ukrajina hráčem, kterého nelze ignorovat – a už vůbec ne odepisovat.

Jak řekl vládní úředník pro BBC: „Američané se chovají, jako by jejich úkolem bylo vyjednat pro nás co nejměkčí podmínky kapitulace. A pak se diví, že jim za to neděkujeme. Ale proč bychom děkovali, když se nechystáme vzdát?“

Ukrajina tak znovu posílá vzkaz Moskvě i Západu: tahle válka ještě zdaleka neskončila – a my jsme rozhodně nepoložili zbraně.