Jednání v Istanbulu skončila. Zelenskyj očekává nové sankce i propuštění ukrajinských zajatců

Zelenskyj ocenil důležitost nových technologických iniciativ, o kterých se na summitu diskutovalo, včetně tzv. „Operace Pavoučí síť“. Ta podle něj ukazuje, proč je klíčové zůstat technologicky napřed. „Naše společné úsilí posiluje Evropu,“ dodal.

Prezident Ukrajiny zároveň apeloval na tvrdší mezinárodní postoj vůči Rusku. „Musí přijít nová úroveň tlaku, nové sankce – a to nejen z Evropy,“ prohlásil s tím, že pokud dnešní rozhovory v Istanbulu selžou, je nezbytné jednat.

Zelenskyj vyzval ke společným sankcím na úrovni G7 a zapojení Spojených států a dalších států, které si přejí světový mír. „Bez tvrdých omezení v obchodu Putin jen dál bude hrát své hry,“ varoval.

V závěru svého vystoupení Zelenskyj oznámil, že jednání v Istanbulu skončila a že očekává propuštění dalších ukrajinských válečných zajatců. Podrobnosti zatím neuvedl.

Současně ostře odmítl, že by Rusko mělo mít jakýkoliv vliv na rozhodování o tom, kdo se může stát členem NATO. „Putin nesmí rozhodovat o tom, kdo může nebo nemůže vstoupit do NATO – jeho chuť po válce by jen rostla,“ řekl.

Zelenskyj zdůraznil, že cílem všech zúčastněných států musí být ukončení „ruského hladu po agresi“ a vyzval NATO, aby jasně deklarovalo, že „Rusko z této války nic nezíská“. „Všichni musíme táhnout za jeden provaz, aby se to podařilo,“ uzavřel.