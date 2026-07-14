Bulharsko už nebude součástí Koalice ochotných, prohlásil proruský premiér

Bulharský premiér Rumen Radev v úterý v Paříži oznámil, že Bulharsko nepatří do Koalice ochotných, která podporuje Ukrajinu. Své vyjádření poskytl novinářům v době, kdy bulharská čestná stráž pochodovala po boku dalších evropských armád během oslav Dne pádu Bastily pořádaných francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Radev uvedl, že ho Macron osobně pozval k pokračování v účasti v této alianci, ale podle bulharského premiéra to není místo vhodné pro jeho zemi.
Radev, který je proruským bývalým bulharským prezidentem a vládne od svého dubnového volebního vítězství, prohlásil, že Bulharsko není součástí koalice, která trvá na pokračování finanční a vojenské pomoci Ukrajině.
Účast bulharských stráží na přehlídce nicméně označil za znamení mimořádně dobrých vztahů mezi Bulharskem a Francií. Podle svých slov věří, že řešením konfliktu není jeho prodlužování vojenskými prostředky, ale silná diplomatická mise.
Bulharský ministr obrany Dimitar Stojanov již 9. června oznámil, že země přestane darovat zbraně Ukrajině, a o den později upřesnil, že komerční prodej zbraní bude pokračovat. Radev opakovaně tvrdí, že válku nelze vyhrát na bojišti a dříve označil věc Ukrajiny za odsouzenou k nezdaru. Premiér zároveň trvá na tom, že Bulharsko zůstává plně zapojeno do rozhodování NATO a Evropské unie.
Bulharský vůdce rovněž obhajoval ochotu Sofie hrozit vetem vůči poslednímu balíčku sankcí Evropské unie, k němuž měla země výhrady kvůli zařazení několika osob včetně ruského pravoslavného patriarchy Kirilla.
Podle něj není nic špatného na tom, když země hájí své národní zájmy v kolektivním rámci. Koalice ochotných, vedená Francií a Velkou Británií, sdružuje více než 30 zemí, které usilují o koordinaci dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Ukrajinu v případě příměří.
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Bulharsko , Evropská "Koalice ochotných"
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Zdroj: Libor Novák