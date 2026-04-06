Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku

Vyšetřování březnového útoku v Pardubicích nadále pokračuje. Policie informovala o obvinění další osoby, zároveň došlo k zadržení jiného člověka v Bulharsku. Česko bude žádat o vydání dotyčného.
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě prozradila novinky z vyšetřování během uplynulého víkendu. "V souvislosti s vyšetřováním teroristického útoku v Pardubicích obvinili kriminalisté NCTEKK další osobu," uvedla policie v sobotu na sociální síti X.
Jak dále sdělila, úspěch přinesla i spolupráce se zahraničními partnery. "Zároveň došlo 3. dubna na základě evropského zatýkacího rozkazu k zadržení další osoby v Bulharsku, o jejíž vydání bude česká strana žádat," dodali policisté.
V souvislosti s případem bylo již dříve zadrženo sedm osob. Jde o státní příslušníky Česka, Polska a Spojených států amerických.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
