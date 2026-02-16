Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se aktuálně nachází v Arabském moři u pobřeží Ománu, což potvrdily nejnovější satelitní snímky. Pohyb plavidla sleduje analytický tým BBC Verify, který k monitorování situace využívá veřejně dostupné snímky z evropských družic Sentinel-2. Přítomnost této jaderné letadlové lodi v regionu je součástí širšího posilování amerických vojenských kapacit na Blízkém východě.
Ačkoliv se zprávy o příjezdu plavidla do oblasti Perského zálivu objevovaly již od konce ledna, na satelitních záběrech se loď podařilo identifikovat až nyní. USS Abraham Lincoln byla lokalizována v Arabském moři ve vzdálenosti přibližně 240 kilometrů od ománského pobřeží. Předchozí snímky, které měli analytici k dispozici, přítomnost lodi v této lokalitě do té doby nezachytily.
Washington tímto krokem pokračuje v tlaku na íránskou vládu kvůli jejímu jadernému programu. Američtí představitelé navíc oznámili, že k lodi Abraham Lincoln se brzy připojí i druhá letadlová loď, USS Gerald R. Ford. Tato nasazení doplňují další vojenské prostředky, které Spojené státy do regionu v posledních týdnech přesunuly.
Souběžně s vojenským posilováním probíhá také zásah proti sankcionovanému vývozu ropy. Spojené státy nedávno v Indickém oceánu zadržely již druhý tanker, přičemž k sledování polohy těchto plavidel se využívají systémy pro monitorování lodní dopravy. Tato opatření mají zajistit důslednější dodržování mezinárodních sankcí.
Kromě situace na Blízkém východě přicházejí zprávy o incidentech také z Ruska. Ruské úřady v Bělgorodské a Brjanské oblasti, které leží v blízkosti ukrajinských hranic, hlásí rozsáhlé výpadky elektřiny. K blackoutům v těchto městech došlo po nočních úderech, které zasáhly tamní infrastrukturu.
Sobotní večerní program Mnichovské bezpečnostní konference vyvrcholil prestižní panelovou diskuzí, která se věnovala hlubokému rozkolu uvnitř západní společnosti. Hlavními aktéry ostré názorové výměny se stali ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Tématem nebyla jen bezpečnostní situace, ale především střet mezi konzervativním viděním světa a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech ovládl veřejný prostor na Západě.
