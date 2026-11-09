V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury

Subjekty kritické infrastruktury i policie získají více možností, jak účinně zasáhnout proti dronům, které neoprávněně proniknou do bezletové zóny chráněných objektů. Návrh nové právní úpravy schválila vláda, informovalo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě.
Nová úprava stanoví jasná pravidla pro rychlou a přiměřenou reakci na incidenty, při nichž dron neoprávněně pronikne do bezpečnostního perimetru objektů kritické infrastruktury (KI), jako jsou energetická či dopravní zařízení. Vláda schválila návrh nové legislativy posilující odolnost kritické infrastruktury proti dronům. Návrh, který vypracovalo ministerstvo vnitra s významným přispěním ministerstva dopravy, reaguje na aktuální bezpečnostní situaci zejména v Evropě i na rychlý rozvoj dronů.
Základem je vymezení jasně daných zón s ochranou zvýšenou nad rámec stávající úpravy, kde budou mít provozovatelé kritické infrastruktury právo za jasně stanovených pravidel eliminovat tzv. nespolupracující dron, který oblast neoprávněně naruší.
"Naše zkušenosti i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že rychlost zásahu proti dronu je při ochraně kritické infrastruktury klíčová. Navíc roste počet incidentů, kdy takovou oblast naruší dron. Za současné bezpečnostní situace proto potřebují mít subjekty kritické infrastruktury i bezpečnostní složky účinné možnosti, jak adekvátně reagovat," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
"Drony přinášejí řadu nových příležitostí, zároveň však musíme být připraveni řešit bezpečnostní rizika spojená s jejich zneužitím. Nová právní úprava vytváří jasný a vyvážený rámec, který umožní účinně chránit kritickou infrastrukturu, aniž by nepřiměřeně omezoval oprávněný provoz dronů. Jde o důležitý krok k posílení bezpečnosti a odolnosti České republiky," dodal ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Změna zákona o civilním letectví a několika dalších zákonů umožní těm, kdo kritickou infrastrukturu vlastní či ji provozují v rámci příslušné zóny, v souladu s novými pravidly zamezit letu dronu a dron eliminovat.
Aktivní zásah bude umožněný pouze proti dronu letícímu bez povolení v zóně formálně vymezené úřadem (a zobrazené v digitální mapě pro drony) nad bezpečnostním perimetrem kritické infrastruktury. Zásah musí být přitom proveden personálem kritické infrastruktury, který bude k takové činnosti řádně proškolen a vycvičen a bude zohledňovat předem vyhodnocené postupy a rizika pro danou lokalitu. Zásadou vždy zůstane ochrana života, zdraví i majetku a při zásahu musí být minimalizována rizika pro okolí.
Díky tomu dojde k posílení odolnosti, zároveň ale nebude docházet k nepřiměřeným nebo nebezpečným zásahům.
Zmíněná „nadstavbová“ zóna se vyhlašuje na podnět samotného subjektu kritické infrastruktury – ten tedy sám po úvaze a zohlednění svých kapacit může zvolit, zda bude usilovat o aktivaci těchto nových oprávnění k aktivnímu zakročování vlastními silami, které je podmíněno předchozím splněním odpovídajících požadavků.
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Zdroj: Libor Novák