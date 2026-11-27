Severoatlantická aliance zaznamenává prudký nárůst případů narušení vzdušného prostoru členských států ze strany Ruska, které se tímto způsobem snaží testovat obranyschopnost i odhodlání spojenců. Aliance svolala mimořádné jednání v reakci na incident z předchozích tří dnů, kdy se na polském území zřítily tři objekty, pravděpodobně dvě střely a dron, což polský premiér Donald Tusk označil za záměrnou ruskou provokaci.
Podle systematického přehledu profesora Frederica Lemieuxe, který pro The Conversation analyzoval data od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 do konce listopadu 2026 na základě zpráv mezinárodních médií, tiskových zpráv aliance a hodnocení amerického Institutu pro studium války, se situace dramaticky vyostřila. Do 20. listopadu zaznamenali členové aliance 25 připsaných ruských narušení vzdušného prostoru, což je více než čtyřnásobek oproti roku 2024 a třiačtyřicet procent všech incidentů za celé pětileté období.
Zatímco v letech 2022 až 2024 rostl počet incidentů pozvolna ze čtyř v roce 2022 na pět v roce 2023 a šest v roce 2024, v roce 2025 vyskočil na osmnáct případů, což představovalo meziroční nárůst o dvě stě procent. Tento trend pokračuje i v roce 2026 a naznačuje, že již nejde o nahodilé přesahy války na Ukrajině, ale o soustavný tlak namířený přímo proti Severoatlantické alianci.
Proměnil se také samotný charakter těchto průniků. V roce 2022 šlo o krátkodobé incidenty nízké intenzity v příhraničních oblastech, jako byly průlety ruských stíhaček švédským vzdušným prostorem, pád průzkumného dronu Orlan-10 v Rumunsku či pozdější nález ruské řízené střely v Polsku. V roce 2023 byly případy opakovanější, zejména v Rumunsku, a v roce 2024 již polovina z šesti zaznamenaných narušení pronikla hlouběji do vnitrozemí členských zemí, včetně pádu ruského dronu hluboko na území Lotyšska.
V roce 2025 měla jasná většina z osmnácti incidentů závažný charakter. Ruský dron pronikl téměř sto kilometrů do polského vnitrozemí a zřítil se u obce Osiny bez předchozího zachycení radary, jiný bezpilotní letoun setrval v rumunském vzdušném prostoru zhruba čtyři hodiny před pádem v župě Vaslui a v noci z 9. na 10. září 2025 donutil roj jednadvaceti dronů nad Polskem k uzavření velkých civilních letišť ve Varšavě, Řešově a Lublinu.
Do dění se ve větší míře vrátila také pilotovaná letadla. Ruské stíhačky MiG-31 letěly nad Estonskem přibližně dvanáct minut s vypnutými odpovídači, v říjnu narušil litevský vzdušný prostor stíhací letoun Su-30 v doprovodu tankovacího letounu Il-78 a v prosinci 2025 byly podezřelé ruské drony opakovaně sestřeleny v Turecku. Téhož měsíce přeletělo pět neidentifikovaných dronů nad francouzskou námořní základnou Île Longue, kde kotví ponorky s jadernými balistickými raketami, a na První svátek vánoční zachytily polské stíhačky ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem.
V roce 2026 se incidenty staly ještě nebezpečnějšími. V květnu zasáhl ruský dron obytný dům v rumunském městě Galați a zranil dva lidi, což byla první civilní zranění na půdě aliance způsobená takovým průnikem. Dne 30. července pronikla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101 zhruba sto kilometrů do Polska a explodovala na poli nedaleko Lublinu a 20. listopadu během masivního ruského útoku na Ukrajinu vstoupila do polského vzdušného prostoru střela Ch-101 spolu s pravděpodobně druhou střelou a proudovým dronem. Estonský vzdušný prostor v březnu narušila ruská stíhačka Su-30 bez letového plánu a spojení s řízením letového provozu a v září přeletěl ruský vrtulník Mi-8 z Kaliningradské oblasti do Polska.
Rozšířil se také geografický dosah těchto aktivit z původních tří zemí v roce 2022 na šest států v roce 2025, konkrétně Rumunsko, Polsko, Estonsko, Litvu, Turecko a Francii. V roce 2026 se připsané incidenty soustředily do Rumunska, Polska, Estonska a Litvy, přičemž samotné Rumunsko připadá dvacet z pětadvaceti případů a tamní ministerstvo obrany napočítalo do poloviny října celkem pětatřicet neoprávněných průniků dronů.
Spojenci na situaci reagovali aktivací článku 4 Severoatlantické smlouvy o společných konzultacích poprvé od začátku války v září 2025, kdy tak učinilo Polsko po náletu roje dronů a následně Estonsko po průniku letounů MiG-31. V roce 2026 sice žádný člen článek 4 neaktivoval, avšak spojenci přešli od pouhého sledování k přímým zásahům, když rumunské stíhačky F-16 a spojenecké letouny sestřelily šest ruských dronů nad Rumunskem a italské stroje Eurofighter zničily v září ozbrojený ruský dron nad Litvou.
Ze strategického hlediska představují tyto průniky operace v takzvané šedé zóně mezi mírem a otevřeným konfliktem. Přinášejí provozní i psychologické náklady, prověřují systémy protivzdušné obrany a poskytují Rusku cenné zpravodajské informace o detekčních schopnostech a reakčních časech aliance, aniž by překročily právní práh ozbrojeného útoku, což pro Severoatlantickou alianci v pátém roce války na Ukrajině představuje zásadní zkoušku schopnosti čelit soustavnému tlaku mnoha menších provokací.
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