Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu

Výrobky obsahující kratom a případně další psychomodulační látky si budou moci koupit lidé až od 21 let, nebude je možné prodávat přes internet a budou zdaněny a opatřeny kolkem. Příslušnou novelu zákona o návykových látkách a dalších osmi souvisejících zákonů projednala a odsouhlasila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Vláda také podpořila poslanecký návrh, který má policii umožnit dočasně uzavírat provozovny, které rizikové výrobky prodávají.
Novela zákona o návykových látkách a souvisejících zákonů, jejíž návrh vláda schválila, reaguje na výsledky rozsáhlé kontrolní akce KORUND, která odhalila masivní porušování platných předpisů, i na značné množství případů intoxikace dětí a mladistvých po požití výrobků obsahujících kratom. Novela zásadně zpřísňuje regulaci kratomu. Věková hranice pro nákup se má zvýšit z 18 na 21 let, skončí internetový prodej a zpřísní se pravidla pro specializované prodejny i složení, kvalitu a kontrolu samotných výrobků.
"Tím, že jsme vyhlásili válku kratomu, tak za osm měsíců letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku se dovezlo o 246 tun méně," konstatoval premiér Andrej Babiš. "Sledujeme i černý trh. Policie, Celní správa i protidrogová jednotka budou tvrdě bojovat proti této látce, která tu nikdy neměla být. Pokračujeme v tom, co jsme řekli a co jsme slíbili," řekl předseda vlády.
Výrobky s kratomem budou také nově zatíženy spotřební daní, a to podle koncentrace aktivních látek od dvou korun za gram nebo mililitr u běžného kratomu až po 20 korun za gram nebo mililitr, kterou bude postižen nelegální prodej kratomu, tedy výrobku bez řádného okolkování. Přejdou také ze snížené 12% sazby DPH do základní sazby ve výši 21 procent. Je to další krok vlády v tažení proti látkám, které ohrožují zdraví a životy především dětí a mládeže.
Vláda také podpořila poslanecký návrh novely zákona o Policii České republiky, pod který se spolupodepsali předsedové všech tří koaličních stran a který má dát Policii ČR pravomoc uzavřít dočasně provozovnu, je-li v ní nakládáno s výrobkem, který představuje vážné riziko pro život nebo zdraví osob. K uzavření může podle návrhu dojít až na čtrnáct dnů, přičemž příslušný dozorový orgán má mít 48 hodin na to, aby vzniklé podezření z prodeje těchto látek potvrdil, nebo vyvrátil.
Vláda schválila také návrh na rozšíření památkové zóny v obci Holašovice. Holašovice jsou díky unikátní zachovalé vesnické architektuře zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Na základě dlouhodobého a systematického průzkumu lokality, při kterém došlo k novému vyhodnocení památkové hodnoty některých pozemků, cest a komunikací, které tvoří integrální součást historického urbanismu Holašovic, zejména na východní straně vsi, došlo Ministerstvo kultury k závěru, že i na tuto část obce je třeba aplikovat přísnější opatření tak, aby ochrana tohoto unikátního urbanistického celku odpovídala současnému stavu poznání i mezinárodním závazkům, které Česká republika vůči UNESCO má.
Vláda rozhodla rovněž o zřízení Expertního panelu pro implementaci stavebního práva (GRIP) a schválila jeho statut. GRIP bude dohledovým a koordinačním orgánem vlády zaměřeným na implementaci reformy stavebního práva a soustředí se především na dvě oblasti – na přípravu a koordinaci legislativních opatření a regulativní činnosti a na oblast managementu organizační změny, spočívající zejména v přechodu pracovníků do sjednocené státní stavební správy. Předsedkyní GRIP bude vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva, jeho členy pak odborníci z dotčených orgánů veřejné správy.
Kabinet projednal také priority vlády v oblasti trestní politiky plynoucí z jejího programového prohlášení. Vláda se v něm zavázala zlepšit praktické fungování trestní justice. Soustředit se chce zejména na posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, oblast ukládání adekvátních trestů, problematiku zacházení s pachateli trestných činů a na respektování zásady ultima ratio. K dosažení jejích cílů bude třeba v některých případech upravit legislativu nebo přijmout další nelegislativní opatření.
Zasedání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Členové na něm projednávali pozici České republiky k návrhu Evropské komise na revizi systému obchodování s emisními povolenkami. Vláda Andreje Babiše je pro větší ústupky na podporu ekonomiky, než s jakými návrh Komise přichází. „Oslovíme naše partnery v Evropské unii a budeme požadovat, aby Evropská unie přijala radikální rozhodnutí. Kdy vidíme, jaké jsou ceny plynu, jak se vše vyvíjí v neprospěch Evropy, tak je to opravdu velký problém,“ uvedl předseda vlády.
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Zdroj: Libor Novák