Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. září 2026 21:03

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Výrobky obsahující kratom a případně další psychomodulační látky si budou moci koupit lidé až od 21 let, nebude je možné prodávat přes internet a budou zdaněny a opatřeny kolkem. Příslušnou novelu zákona o návykových látkách a dalších osmi souvisejících zákonů projednala a odsouhlasila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Vláda také podpořila poslanecký návrh, který má policii umožnit dočasně uzavírat provozovny, které rizikové výrobky prodávají.

Novela zákona o návykových látkách a souvisejících zákonů, jejíž návrh vláda schválila, reaguje na výsledky rozsáhlé kontrolní akce KORUND, která odhalila masivní porušování platných předpisů, i na značné množství případů intoxikace dětí a mladistvých po požití výrobků obsahujících kratom. Novela zásadně zpřísňuje regulaci kratomu. Věková hranice pro nákup se má zvýšit z 18 na 21 let, skončí internetový prodej a zpřísní se pravidla pro specializované prodejny i složení, kvalitu a kontrolu samotných výrobků.

"Tím, že jsme vyhlásili válku kratomu, tak za osm měsíců letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku se dovezlo o 246 tun méně," konstatoval premiér Andrej Babiš. "Sledujeme i černý trh. Policie, Celní správa i protidrogová jednotka budou tvrdě bojovat proti této látce, která tu nikdy neměla být. Pokračujeme v tom, co jsme řekli a co jsme slíbili," řekl předseda vlády.

Výrobky s kratomem budou také nově zatíženy spotřební daní, a to podle koncentrace aktivních látek od dvou korun za gram nebo mililitr u běžného kratomu až po 20 korun za gram nebo mililitr, kterou bude postižen nelegální prodej kratomu, tedy výrobku bez řádného okolkování. Přejdou také ze snížené 12% sazby DPH do základní sazby ve výši 21 procent. Je to další krok vlády v tažení proti látkám, které ohrožují zdraví a životy především dětí a mládeže.

Vláda také podpořila poslanecký návrh novely zákona o Policii České republiky, pod který se spolupodepsali předsedové všech tří koaličních stran a který má dát Policii ČR pravomoc uzavřít dočasně provozovnu, je-li v ní nakládáno s výrobkem, který představuje vážné riziko pro život nebo zdraví osob. K uzavření může podle návrhu dojít až na čtrnáct dnů, přičemž příslušný dozorový orgán má mít 48 hodin na to, aby vzniklé podezření z prodeje těchto látek potvrdil, nebo vyvrátil.

Vláda schválila také návrh na rozšíření památkové zóny v obci Holašovice. Holašovice jsou díky unikátní zachovalé vesnické architektuře zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Na základě dlouhodobého a systematického průzkumu lokality, při kterém došlo k novému vyhodnocení památkové hodnoty některých pozemků, cest a komunikací, které tvoří integrální součást historického urbanismu Holašovic, zejména na východní straně vsi, došlo Ministerstvo kultury k závěru, že i na tuto část obce je třeba aplikovat přísnější opatření tak, aby ochrana tohoto unikátního urbanistického celku odpovídala současnému stavu poznání i mezinárodním závazkům, které Česká republika vůči UNESCO má.

Vláda rozhodla rovněž o zřízení Expertního panelu pro implementaci stavebního práva (GRIP) a schválila jeho statut. GRIP bude dohledovým a koordinačním orgánem vlády zaměřeným na implementaci reformy stavebního práva a soustředí se především na dvě oblasti – na přípravu a koordinaci legislativních opatření a regulativní činnosti a na oblast managementu organizační změny, spočívající zejména v přechodu pracovníků do sjednocené státní stavební správy. Předsedkyní GRIP bude vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva, jeho členy pak odborníci z dotčených orgánů veřejné správy.

Kabinet projednal také priority vlády v oblasti trestní politiky plynoucí z jejího programového prohlášení. Vláda se v něm zavázala zlepšit praktické fungování trestní justice. Soustředit se chce zejména na posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, oblast ukládání adekvátních trestů, problematiku zacházení s pachateli trestných činů a na respektování zásady ultima ratio. K dosažení jejích cílů bude třeba v některých případech upravit legislativu nebo přijmout další nelegislativní opatření.

Zasedání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Členové na něm projednávali pozici České republiky k návrhu Evropské komise na revizi systému obchodování s emisními povolenkami. Vláda Andreje Babiše je pro větší ústupky na podporu ekonomiky, než s jakými návrh Komise přichází. „Oslovíme naše partnery v Evropské unii a budeme požadovat, aby Evropská unie přijala radikální rozhodnutí. Kdy vidíme, jaké jsou ceny plynu, jak se vše vyvíjí v neprospěch Evropy, tak je to opravdu velký problém,“ uvedl předseda vlády.

před 2 hodinami

Pavel a další klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Výstava začne o víkendu

Související

Andrej Babiš

Daně zvyšovat nebudeme, slibovala vláda. Teď Babiš připouští opak

Vláda premiéra Andreje Babiše představila návrh státního rozpočtu na nadcházející rok se schodkem ve výši 389 miliard korun. Přestože kabinet ve svém programovém prohlášení garantoval, že nebude zvyšovat daně, nyní připouští nutnost úprav některých daňových sazeb. Cílem těchto případných kroků má být stlačení vysokého rozpočtového deficitu. Sám premiér již naznačil, že by se změny mohly dotknout dividend, investičních nemovitostí nebo rafinérií.

Více souvisejících

Vláda ČR Drogy Policie ČR

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu

Výrobky obsahující kratom a případně další psychomodulační látky si budou moci koupit lidé až od 21 let, nebude je možné prodávat přes internet a budou zdaněny a opatřeny kolkem. Příslušnou novelu zákona o návykových látkách a dalších osmi souvisejících zákonů projednala a odsouhlasila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Vláda také podpořila poslanecký návrh, který má policii umožnit dočasně uzavírat provozovny, které rizikové výrobky prodávají.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Kateřina Siniaková

Siniaková dokonala kariérní grandslam i s druhou parťačkou. S Townsendovou ovládla US Open

Český ženský tenis zaznamenává během letošní sezóny další výrazný úspěch v rámci grandslamových turnajů. Přestože tentokrát se v singlovém turnaji žádné Češce nedařilo tolik jako ve Wimbledonu, když žádná nepostoupila mezi nejlepší čtyři, natož do finále. V deblové části turnaje ale z českého pohledu neustále září jméno Kateřiny Siniakové. Poté, co ve finále se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazila ryzí americkou dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová ve třech setech 5:7, 6:0 a 6:2, tak zkompletovala po spolupráci s Barborou Krejčíkovou se svou nynější parťačkou další kariérní grandslam a k tomu navíc dospěla (nepočítáme-li jeden grandslamový triumf ve smíšené dvouhře) ke 12. deblovému grandslamovému vítězství.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Donald Trump

Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump

Ukrajinci a Rusové podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s tím, že nebudou navzájem útočit na energetické cíle. Obě válčící země podle šéfa Bílého domu mohou za rostoucí ceny ropy a pohonných hmot. Experti jsou jiného názoru, příčinu vidí v okolnostech amerického konfliktu s Íránem. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Sam Altman, šéf společnosti OpenAI

Technologické společnosti na Kongres čekat nehodlají. Společný regulační orgán si vytvoří samy

Přední technologické společnosti Anthropic, Google a OpenAI zahájily jednání o vytvoření společného orgánu pro průmyslové standardy v oblasti umělé inteligence. Rozhovory mezi těmito giganty začaly ještě před nedávnými veřejnými debatami o bezpečnosti a výzvami k větší odpovědnosti. Hlavním cílem této iniciativy je vytvořit jednotná pravidla a testovací postupy pro pokročilé modely. O probíhajících diskusích informovaly zdroje CNN obeznámené se situací.

před 6 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Rusko poslalo pokusem o útok na vlak s Johnsonem Západu vzkaz. Nebojíme se, vzkázala Kremlu Kallasová

Ruský dron zasáhl osobní vlak v těsné blízkosti ukrajinsko-polské hranice krátce poté, co místem projela kolona s vysokými západními představiteli. Podle ukrajinských železnic mohl být terčem útoku právě předchozí vlak s delegací. Ve vlakové soupravě cestoval mimo jiné bývalý britský premiér Boris Johnson či bývalý šéf CIA David Petraeus. Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci Kaja Kallasová označila tento čin za jasný vzkaz západnímu světu.

před 7 hodinami

Evropský parlament

Politico: Slovensko v EU zablokovalo prodloužení protiruských sankcí. Den před jejich vypršením

Zástupci členských zemí Evropské unie v Bruselu nedokázali dosáhnout dohody o prodloužení jednoho z klíčových sankčních režimů namířených proti Rusku. Velvyslanci potřebovali ke schválení opatření jednomyslnou shodu, ta však na dopoledním jednání chyběla. Stávající sankční seznam zahrnuje zmrazení majetku přibližně tří tisíc jednotlivců a společností spojených s ruskou agresí na Ukrajině. Pokud unijní státy nenajdou společnou řeč, platnost těchto sankčních opatření automaticky vyprší v úterý.

před 8 hodinami

Tereza Kostková a Marek Eben

Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance, potvrdila to ČT

Nečekané oznámení přišlo z Kavčích hor ještě před začátkem letošní řady StarDance. Pro moderátorskou dvojici, která je s diváky od samého začátku této show, tedy pro Marka Ebena a Terezu Kostkovou, půjde o poslední sérii. V pondělí to potvrdila Česká televize. 

před 8 hodinami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

Výzva k regulaci AI vyvolala v Kapitolu vlnu pozdvižení. Výzkumníci se bojí zneužití k vývoji biologických zbraní

Americký Kongres čelí rostoucímu tlaku na regulaci umělé inteligence, avšak schválení rozsáhlé legislativy před nadcházejícími volbami zůstává nepravděpodobné. Zákonodárci z řad demokratů i republikánů předkládají různé návrhy, chybí však celkový konsenzus. Sněmovně reprezentantů přitom zbývá před volebním dnem již jen jediný pracovní týden.

před 9 hodinami

Prezident Trump

Zpomalení vývoje AI se Trumpovi ani trochu nelíbí. Chce porazit Čínu

Zatímco svět vyjadřuje obavy z nekontrolovaného vývoje umělé inteligence, lídři Spojených států a Číny představili odlišné vize budoucího směřování této technologie. Americký prezident Donald Trump odmítl výzvy předních vědců i šéfů technologických společností k zpomalení vývoje. Podle něj je nejistější cestou k zajištění bezpečnosti udržení amerického náskoku před Čínou v souboji o globální dominanci. Výslovně prohlásil, že ten, kdo zvítězí v závodě o umělou inteligenci, vyhraje celkově.

před 9 hodinami

Boris Johnson

Cílem ruského útoku mohl být Boris Johnson. Vlak jen náhodou odjel dříve

Ruský dronový útok na železniční stanici Jahodyn v těsné blízkosti polských hranic zasáhl stojící ukrajinskou lokomotivu a vyvolal otázky ohledně skutečného cíle úderu. Ukrajinské železnice Ukrzaliznytsia uvedly, že zamýšleným terčem mohla být diplomatická souprava převážející bývalého britského premiéra Borise Johnsona, bývalého švédského premiéra Carla Bildta a další evropské bezpečnostní činitele. Vlak stanici opustil v předstihu díky operativním změnám v jízdním řádu reagujícím na ruské hrozby. V dalším vlaku na stejném nádraží se v té době nacházel také bývalý ředitel americké CIA David Petraeus.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Radoslaw Sikorski

Sikorski: NATO má drtivou převahu. Pokud Rusko zaútočí, porazíme ho rychle

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski prohlásil, že v případě ruského útoku na Severoatlantickou alianci by NATO dokázalo Rusko porazit poměrně rychle. Svá slova zdůvodnil drtivou převahou Aliance v oblasti letectva, kterou disponuje oproti ruským silám. Šéf polské diplomacie tato vyjádření přednesl během diskuse na výročním zasedání Yalta European Strategy v Kyjevě. Zdůraznil přitom, že je nezbytné přesvědčit ruské vedení v čele s Vladimirem Putinem o tom, že jakýkoliv útok na Evropu by vyšel neuvěřitelně draho.

před 12 hodinami

Ulf Kristersson

Německý scénář se nekoná. Krajní pravice ve Švédsku propadla, o vítězství se pere Kristersson a Anderssonová

Švédské parlamentní volby přinesly mimořádně vyrovnaný souboj, ve kterém opoziční středolevicový blok drží po sečtení většiny hlasů těsný náskok jediného mandátu. Přestože první povolební odhady naznačovaly jasnější vítězství levice, postupné sčítání lístků ukázalo, že celkový výsledek zůstává zcela otevřený. Oficiální sčítání tak může trvat několik dní, než bude jasné, kdo získá v parlamentu většinu. Volební komise již upozornila, že konečné předběžné výsledky nemusejí být k dispozici dříve než v polovině týdne.

před 12 hodinami

Opravdu dostane každý Američan 5 tisíc dolarů? Kongres couvá, slíbit to nikomu nechce

Předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson prohlásil, že Kongres je připraven spolupracovat s prezidentem Donaldem Trumpem na vyplacení příspěvku ve výši pěti tisíc dolarů pro dospělé Američany. Podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je udržení republikánské většiny v obou komorách Kongresu po nadcházejících průběžných volbách. Johnson však odmítl poskytnout přímou záruku, že k faktickému schválení a vyplácení financí skutečně dojde. Zdůraznil pouze, že zákonodárci budou s prezidentem úzce spolupracovat na nalezení možného konsenzu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy