Sikorski po vlně hybridních útoků vyzval ke zpřísnění kontroly pohybu ruských občanů v EU

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vyzval ke zpřísnění kontroly pohybu ruských diplomatů a občanů v rámci Evropské unie. Reagoval tak na nedávnou vlnu hybridních útoků na evropském území, včetně přeletů dronů naložených výbušninami v Německu. Podle polského šéfa diplomacie se Moskva snaží rozvrátit evropský blok zevnitř. Z toho důvodu by Ruské federaci nemělo být umožněno využívat výhod volného pohybu.
Sikorski tato slova pronesl na tiskové konferenci se svými protějšky z Německa a Francie v německém Výmaru. K jednání zástupců takzvaného Výmarského trojúhelníku došlo poté, co německá vláda připsala odpovědnost za drony s výbušným nákladem Rusku. Berlín v návaznosti na tento incident oznámil sérii odvetných diplomatických opatření. Tento krok představuje výrazné přitvrzení dosavadního německého postoje vůči Moskvě.
Varšava v reakci na bezpečnostní hrozby navrhuje zavedení několika konkrétních opatření. Ruským diplomatům by se podle polského návrhu měla omezit svoboda pohybu výhradně na zemi, v níž jsou oficiálně akreditováni. Dále Polsko požaduje omezení vydávání schengenských víz pro běžné ruské občany. Součástí návrhu je také povinnost předkládat biometrické doklady při vstupu na území Evropské unie a celkové zastropování počtu ruských diplomatů v unijních státech.
Podle odhadů polské diplomacie působí v současnosti napříč Evropskou unií více než dva tisíce ruských diplomatů. Sikorski upozornil, že minimálně čtyřicet procent z nich vykonává činnosti, které se neslučují s jejich oficiálním diplomatickým statusem. Tito pracovníci podle něj pracují pro složky, jež v evropských zemích provádějí teroristické aktivity. Polský ministr zdůraznil, že v solidaritě s Německem je nutné zavést všechna potřebná ochranná opatření pro evropské obyvatelstvo.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na setkání vyjádřil navrhovaným krokům podporu. Paříž je podle jeho slov připravena podpořit další zpřísňující opatření, pokud si to nadcházející okolnosti vyžádají. Německo i další evropské státy v poslední době čelí zvýšené frekvenci hybridních hrozeb. Během krátké doby došlo v Německu ke dvěma útokům na energetická zařízení a k jednoho úderu na obranářskou společnost.
Všechny tyto nedávné incidenty jsou v současnosti předmětem vyšetřování a úřady z nich zatím nikoho oficiálně neobvinily. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul se na tiskové konferenci vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda za žhářským útokem na zbrojní firmu v Mnichově stojí Rusko. Zdůraznil, že z bezpečnostních důvodů nemůže o věci veřejně hovořit, neboť prioritou zůstává bezpečnost Německa i jeho spojenců. Připomněl však, že Německo je vždy schopné tyto záležitosti vyšetřit a odpovídajícím způsobem reagovat, což ukázal i dřívější incident v Lipsku.
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Zdroj: Libor Novák