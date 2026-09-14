Sikorski: NATO má drtivou převahu. Pokud Rusko zaútočí, porazíme ho rychle

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski prohlásil, že v případě ruského útoku na Severoatlantickou alianci by NATO dokázalo Rusko porazit poměrně rychle. Svá slova zdůvodnil drtivou převahou Aliance v oblasti letectva, kterou disponuje oproti ruským silám. Šéf polské diplomacie tato vyjádření přednesl během diskuse na výročním zasedání Yalta European Strategy v Kyjevě. Zdůraznil přitom, že je nezbytné přesvědčit ruské vedení v čele s Vladimirem Putinem o tom, že jakýkoliv útok na Evropu by vyšel neuvěřitelně draho.
Sikorski ve svém vystoupení poukázal na výraznou převahu aliančního letectva, které podle jeho odhadu disponuje přibližně dvěma tisíci pěti sty letouny. Uvedl, že NATO si udrží převahu nad Ruskem i v případě, že by se do operací nezapojily Spojené státy. Připomněl přitom přítomnost moderních stíhaček F-35 a raketových systémů JASSM určených pro údery hluboko v týlu nepřítele. Podle polského ministra by sundání pomyslných rukavic vedlo k rychlé porážce agresora.
Polský ministr rovněž porovnal schopnosti Evropy s probíhající ukrajinskou kampaní zaměřenou na ruskou energetickou infrastrukturu. Poznamenal, že pokud Ukrajinci dokázali během šesti měsíců vyřadit polovinu ruských rafinačních kapacit, Evropa by zbývající polovinu zvládla zničit za šest týdnů. Tento příměr použil k ilustraci technologického a vojenského potenciálu evropských států. Zdůraznil, že dávání najevo této síly je klíčovým prvkem odstrašení.
Ve své argumentaci se šéf polské diplomacie věnoval také ekonomické stránce obrany a srovnání rozpočtů. Upozornil na skutečnost, že samotné kombinované obranné rozpočty pobaltských a skandinávských zemí převyšují celkové vojenské výdaje Ruska. Zároveň však připustil, že Evropa v současné době stále ještě nedisponuje úplnou obrannou suverenitou. Výdaje jednotlivých členů Aliance nicméně ukazují značnou hospodářskou převahu nad moskevským režimem.
Na vyjádření polského ministra ostrým způsobem reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Ta Sikorského obvinila z pokročilé rusofobie a tvrdila, že prohlásil, že by samotné Polsko dokázalo Rusko rychle porazit. Ruská strana tak interpretovala výroky jako přímé polské hrozby namířené proti Moskvě. Ruská diplomacie v reakci odmítla alianční hodnocení poměru sil a vojenských schopností.
Zpráva však zdůrazňuje, že Sikorski hovořil o střetu mezi Ruskem a celou Aliancí, nikoliv o samotném Polsku. Sama polská armáda disponuje přibližně 75 až 80 bojovými letouny, mezi které patří stroje F-16, FA-50, zbývající MiG-29 a první letadla F-35, zatímco Rusko provozuje kolem 300 bojových letadel. Zmiňovaný počet 2500 strojů představoval celkovou leteckou sílu NATO. Polsko navíc zvýšilo svoji bezpečnostní pohotovost v reakci na ruské údery u svých hranic, včetně útoku na osobní vlak v železniční stanici Jahodyn v těsné blízkosti polského území.
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Zdroj: Libor Novák