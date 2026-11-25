Polsko žádá spojence z Severoatlantické aliance, aby zvážili sestřelování ruských dronů a raket ještě na ukrajinském území dříve, než překročí hranice aliance. Podnětem je obnovená debata jen několik dní poté, co minulý pátek tři ruské střely s plochou dráhou letu narušily polský vzdušný prostor a dopadly hluboko na území Polska během širšího útoku na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Radosław Sikorski řekl, že NATO by mělo hrozbám předcházet a nejen reagovat ve chvíli, kdy už někdo utrpí újmu. V ranním rozhovoru pro polský veřejnoprávní rozhlas Polskie Radio uvedl, že Ukrajina opakovaně žádá o sestřelování ohrožujících objektů nad svým územím, a upozornil, že sestřelená střela nezmizí, ale její trosky spadnou na zem, kde mohou někoho zranit nebo způsobit škody. Střela či dron blížící se k polskému vzdušnému prostoru proto podle něj představují přímou hrozbu a jejich sestřelení nad Ukrajinou na žádost Kyjeva by spadalo pod definici sebeobrany.
Sikorski bude Polsko zastupovat na příštítýdenním zasedání ministrů zahraničí NATO v Bruselu. Odmítl však komentovat, zda se tento návrh objevil na pondělním jednání Severoatlantické rady.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RMF FM uvedl, že tato diskuse nezačala teprve nyní a probíhá už delší dobu, spojenecké země však zatím projevují jen malé odhodlání návrhy dotáhnout do konce. Zatím podle něj neviděl žádnou připravenost spojenců přijmout takové rozhodnutí, protože musí jít o spojeneckou reakci, i když možná vnímá větší ochotu o věci mluvit než odhodlání.
Kosiniak-Kamysz ve středu naznačil nespokojenost s úrovní podpory, které se Polsku od spojenců z NATO, zejména ze Spojených států, po pátečním incidentu dostalo, když zaznělo, že americký prezident Donald Trump ani jeho vysocí činitelé událost veřejně neodsoudili. Podle ministra to není poprvé, veškeré informace jsou Pentagonu předávány průběžně a v ústředí NATO se konala schůzka velvyslanců všech členských států včetně Spojených států, ovšem stejně jako v červenci nepřišla taková reakce, jakou by Polsko očekávalo.
Ministr obrany vyzval šéfa NATO Marka Rutteho, aby během středečního setkání s Donaldem Trumpem v Mar-a-Lago otevřel otázku bezpečnosti východního křídla aliance. Uvedl, že by si přál, aby Rutte mluvil jménem zemí na východním křídle NATO a vysvětlil důsledky, jimž čelí v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, což je podle něj nutné připomínat při každém setkání s Trumpem.
Polsko doufá, že v rámci širšího přehledu americké vojenské přítomnosti v Evropě Washington brzy potvrdí plány na rozmístění až pěti tisíc vojáků na nové stálé základně v západním Polsku. Po sérii jednání s vysokými americkými představiteli v uplynulých měsících se aktivně zvažují tři lokality na západě země a polští činitelé naznačují, že konečné rozhodnutí by mělo padnout kolem pátého prosince.
Výstavba základny, která by Polsko vyšla zhruba na tři miliardy liber, má posílit obranu země tváří v tvář rostoucímu napětí s Ruskem. Kosiniak-Kamysz uvedl, že dokud nebude dohoda Trumpem podepsána, nelze mluvit s jistotou, ale z dnešního pohledu je to vysoce pravděpodobné. V Polsku je v současnosti rozmístěno přibližně šest tisíc amerických vojáků, většinou na rotačním základě oproti deseti tisícům v loňském roce, přičemž kolem dvou set vojáků působí trvale na základně protiraketové obrany v Redzikowě na severu země.
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Zdroj: Lucie Podzimková