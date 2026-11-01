Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Zmínil dva cíle pro armádu

Lucie Podzimková

1. listopadu 2026 13:18

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump navzdory mediálním spekulacím prohlásil, že válka mezi USA a Íránem se chýlí ke konci. Trump však zároveň zmínil, že americká armáda ví o nejméně dvou íránských cílech, o které by se měla postarat. 

Trump v pátečním rozhovoru pro rozhlasovou stanici KCMO řekl, že válka s Íránem by měla brzy skončit. Šéf Bílého domu nicméně neprozradil, jak se představuje definitivní rozuzlení konfliktu. "Potřebujeme záruky, že nikdy nebudou mít jadernou zbraň," podotkl.

Souběžně se však objevily informace o plánovaných amerických útocích. Washington měl vyzvat spojence z Perského zálivu, aby se připravily na další vlnu úderů, napsal web Times of Israel s odkazem na stanici MSNOW. Pentagon by k útokům mohl přistoupit již ve středu 4. listopadu, tedy pouhý den po kongresových volbách v polovině prezidentského mandátu.

Připravované útoky mají být sice krátké, ale intenzivní. Představitelé států Perského zálivu se nicméně snaží Washington přesvědčit o nutnosti deeskalace, protože se obávají íránských odvetných úderů. Podle jednoho ze zdrojů MSNOW by dokonce některá ze zemí mohla vyjádřit nesouhlasit s využitím amerických základen na svém území během operace.

Trump se v sobotu nechal slyšet, že USA nespěchají s dalšími útoky. "Zničili jsme jejich jaderný program. Pořád se musíme postarat o jedno či dvě místa, řekl bych. Zvládneme to během deseti minut," uvedl podle stanice CBS News

Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia zatím nepadlo rozhodnutí o obnovení útoků. "Můžeme dosáhnout vojenských cílů, pokud budeme chtít. Pokud budeme něco potřebovat udělat vojensky, máme ty možnosti a všechno, abychom byli úspěšní. Preferujeme ale mírovou cestu," konstatoval šéf americké diplomacie. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody. 

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