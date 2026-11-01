Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Lucie Podzimková

1. listopadu 2026 14:52

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi. 

Tusk se v sobotu snažil hájit páteční události, přičemž prohlásil, že s dalšími politiky vládnoucí koalice chtěl původně s prezidentem Nawrockim dosáhnout kompromisu, což se však nepodařilo. "Přicházeli jsme s návrhy a zákony za všemi politickými hráči a oběma prezidenty, aby bylo možné společně obnovit vládu práva. Všechno bylo bezvýsledné," uvedl podle TVP

Premiér konstatoval, že ústavní soudci byli zvoleni v souladu se zákonem, takže žádný politik nemá právo jim bránit ve výkonu funkce. "Vláda práva se liší od zákonů džungle," řekl Tusk a zdůraznil, že v některých věcech není možný jakýkoliv kompromis. 

Nawrocki, který v pátek mluvil o narušení veřejného pořádku a o silovém ovládnutí ústavního orgánu, se v sobotu sešel se zástupci polských pravicových stran, včetně představitelů Práva a spravedlnosti (PiS). Podle TVP panuje shoda mezi politiky z této strany spektra. 

Spor kolem polského ústavního soudu se táhne již od roku 2015. Tehdy nastoupila vláda PiS a jmenovala soudce, čímž získala nadpoloviční většinu soudců. Evropské soudy ale následně konstatovaly, že tři z vybraných soudců byli zvoleni protiprávně na pozice, které již byly obsazeny předchozím parlamentem. 

Tuskovi se situaci dosud nepodařilo zvrátit, a to především kvůli vetům ze strany prezidentů. Nawrocki navíc odmítl jmenovat pět letos zvolených ústavních soudců kvůli údajným chybám ve volebním procesu. 

před 7 hodinami

Další dramatický víkend v Evropě: Rabování v Německu, zasahovala policie

Související

Donald Tusk

EU má jasno: Trump mění vztah k Putinovi kvůli volbám, Evropa protiruské sankce naopak zpřísní

Evropští představitelé se připravují na čtvrteční summit Evropské rady, kde hodlají prosadit zpřísnění sankcí vůči Ruské federaci. Tento krok přichází v době rostoucího napětí a zjevného rozporu s postupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno uzavřel dohodu s Vladimirem Putinem o uvolnění dovozu ruské nafty s cílem snížit ceny pohonných hmot v USA.

Více souvisejících

Donald Tusk Karol Nawrocki soudy Polsko

Aktuálně se děje

před 10 minutami

Modžtaba Chámeneí

Írán hrozí odvetou, pokud Američané a Izraelci znovu zaútočí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí varoval Spojené státy americké a Izrael před ráznou odvetou v případě dalších útoků na cíle v Íránu. Washington je podle mediálních informací zvažuje po amerických kongresových volbách v příštím týdnu. 

před 1 hodinou

Donald Tusk

Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Silničáři se připravují na zimu. Spoléhat budou i na jednu novinku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na zimu připravených 55 000 tun soli, 1,2 milionu litrů solanky a 220 sypačů. Na dálnicích D1, D5 a D11 nasadí v pilotním projektu 12 chytrých sypačů známých ze Skandinávie. Palubní počítač těchto aut přijímá data z meteostanic, zpřesní a zautomatizuje tak to, kolik a kde posypu použít. O sjízdnost se bude starat 800 zaměstnanců ŘSD. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Výhled počasí na příští víkend. Teploty mohou klesat pod nulu

Mrazy budou v dalším průběhu podzimu stále častější. Meteorologové se domnívají, že během příštího víkendu klesnou noční teploty pod nulu. Odpolední maxima ale stále mohou vyšplhat až na dvouciferné hodnoty. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Dominik Hašek

Hašek chce zastavit ruské hokejisty zákonem. Bývalý brankář apeluje na politiky

K činům vyzval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který je v posledních letech známý ostrou kritikou Ruska, české politiky. Podle Haška by mělo dojít k přijetí zákonů, které znemožní vystupování Rusů a propagaci ruské invaze na Ukrajinu v České republice. Legendární sportovec tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). 

včera

Čína, ilustrační fotografie.

Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Měl to být zpočátku nevinný mem. Pokud by však o něm francouzská fotbalová hvězda Kylian Mbappé nemluvila více. Když Mbappé dostal otázku, jaký internetový mem považuje za svůj nejvtipnější, poukázal na jeho spojení se zakladatelem čínské Komunistické strany Mao Ce-tungem. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé, aniž by tušil, jakou reakci jeho slova vyvolají. Hned se totiž ozvala Čínská lidová republika, která Mbappého slova odsoudila. Hned tři čínští sponzoři pak s Mbappém okamžitě ukončili spolupráci. Francouz se za svá slova následně omluvil, stejně tak jako se za Mbappého omluvil Číně i klub Realu Madrid, za který francouzský fotbalista nastupuje.

včera

Adam Vojtěch

Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2027, která bude v průběhu několika následujících dnů zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Její hlavní prioritou je zajistit finanční stabilitu veřejného zdravotního pojištění, zlepšit dostupnost zdravotní péče a podpořit regionální nemocnice. Vyhláška zároveň posiluje primární a domácí péči a klade důraz na efektivnější využívání veřejných prostředků.

včera

Bitcoin

Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele

Největší kryptoměnová burza Binance tvrdí, že se jí už podařilo pokrýt většinu ztrát z útoku, z něhož jsou podezřelí hackeři napojení na severokorejský režim. Do vyšetřování jsou zapojeny i americké státní složky. 

včera

Ilustrační fotografie.

Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku

V Demokratické republice Kongo, která je epicentrem probíhající epidemie eboly v Africe, se již potvrdilo přes 10 tisíc případů onemocnění. Informovala o tom americká stanice NBC. Nákaza se nadále šíří nejrychleji v historii, přibývá také obětí. 

včera

Karel Havlíček (ANO)

Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) absolvoval v pátek pracovní cestu do polské Varšavy, kde jednal s místopředsedou vlády a ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem energetiky Miłoszem Motykou. Témata jednání se týkala spolupráce českého a polského obranného průmyslu, energetické bezpečnosti, cen energií, plynové infrastruktury nebo například dalšího rozvoje jaderné energetiky.

včera

včera

Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti

Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy