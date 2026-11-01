Tusk neustupuje, chce obnovit vládu práva. Nawrocki shání spojence

Vyhrocená politická atmosféra v sousedním Polsku se zatím neuklidňuje. Premiér Donald Tusk trvá na tom, že události kolem ústavního soudu mají vést k obnovení vlády práva. Prezident Karol Nawrocki mezitím hledá další spojence, kteří jsou připraveni odporovat Tuskovi.
Tusk se v sobotu snažil hájit páteční události, přičemž prohlásil, že s dalšími politiky vládnoucí koalice chtěl původně s prezidentem Nawrockim dosáhnout kompromisu, což se však nepodařilo. "Přicházeli jsme s návrhy a zákony za všemi politickými hráči a oběma prezidenty, aby bylo možné společně obnovit vládu práva. Všechno bylo bezvýsledné," uvedl podle TVP.
Premiér konstatoval, že ústavní soudci byli zvoleni v souladu se zákonem, takže žádný politik nemá právo jim bránit ve výkonu funkce. "Vláda práva se liší od zákonů džungle," řekl Tusk a zdůraznil, že v některých věcech není možný jakýkoliv kompromis.
Nawrocki, který v pátek mluvil o narušení veřejného pořádku a o silovém ovládnutí ústavního orgánu, se v sobotu sešel se zástupci polských pravicových stran, včetně představitelů Práva a spravedlnosti (PiS). Podle TVP panuje shoda mezi politiky z této strany spektra.
Spor kolem polského ústavního soudu se táhne již od roku 2015. Tehdy nastoupila vláda PiS a jmenovala soudce, čímž získala nadpoloviční většinu soudců. Evropské soudy ale následně konstatovaly, že tři z vybraných soudců byli zvoleni protiprávně na pozice, které již byly obsazeny předchozím parlamentem.
Tuskovi se situaci dosud nepodařilo zvrátit, a to především kvůli vetům ze strany prezidentů. Nawrocki navíc odmítl jmenovat pět letos zvolených ústavních soudců kvůli údajným chybám ve volebním procesu.
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Donald Tusk , Karol Nawrocki , soudy , Polsko
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Zdroj: Jan Hrabě