Polsko přestává financovat nákupy zbraní pro Ukrajinu

Polsko pozastavuje příspěvky do iniciativy PURL (Alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu), jejímž prostřednictvím nakupují spojenci Kyjeva od Spojených států amerických zbraně a zbraňové systémy pro Ukrajinu. Informují o tom zahraniční média.
Varšava již o svém rozhodnutí informovala generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho. Učinil tak polský premiér Donald Tusk, který krok vysvětluje vysokým schodkem státního rozpočtu a výdaji na obranu.
"Informoval jsem generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, že pro tuto chvíli nebudeme přispívat do programu PURL - evropského financování amerických zbraní pro Ukrajinu," řekl doslova Tusk.
Iniciativa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny) je společný mechanismus členských států NATO a partnerských zemí, který zajišťuje financování amerických zbraní pro Ukrajinu. Program vznikl v červenci 2025 na základě dohody mezi generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v reakci na konec bezplatné americké vojenské pomoci.
Mechanismem programu je sdružování financí na zvláštním účtu Aliance. Ukrajina ve spolupráci s velením NATO sestavuje seznamy nejurgentnějších potřeb a zapojené státy se společně skládají na nákupní balíčky, které obvykle dosahují hodnoty kolem 500 milionů dolarů. Spojené státy za tyto prostředky nakoupí techniku přímo od svých zbrojovek a NATO následně koordinuje její dodání na bojiště.
Iniciativa se zaměřuje výhradně na americkou výzbroj a munici, kterou evropský průmysl nedokáže vyrobit v dostatečném množství nebo pro ni nemá náhradu. Jde především o systémy protivzdušné obrany a klíčové antirakety do komplexů Patriot, kterými Ukrajina čelí ruským balistickým střelám.
Do projektu se zapojily téměř tři desítky zemí včetně většiny evropských spojenců, Kanady, Austrálie či Nového Zélandu.
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Zdroj: Libor Novák