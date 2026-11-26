Otec vévodkyně Meghan Thomas Markle byl oficiálně obviněn z držení dětské pornografie. Informovala o tom britská stanice BBC. Dvaaosmdesátiletý muž vinu odmítá, přestože mu hrozí souhrnný trest v délce desítek let odnětí svobody.
Markle zůstává ve vazbě na Floridě. Soud již v minulém týdnu rozhodl, že je mentálně schopný podstoupit soudní řízení. Otci vévodkyně Meghan hrozí až 20 let za mřížemi za každý bod obžaloby. Údajně vlastnil materiály, jejichž součástí byla fotografie nezletilé osoby mladší 12 let.
Seniora na začátku měsíce zadrželi federální agenti kvůli podezření, že přechovává sexuálně explicitní fotografie, na nichž je s nezletilými dívkami. Snímky se měly téměř dvě dekády nacházet ve skladech v kalifornském Los Angeles.
Markle byl původně propuštěn s tím, že bude nadále vyšetřován na svobodě, ale soud jej posléze umístil do vazby, protože si měl sundat zařízení, které zaznamenávalo jeho aktuální polohu.
Na celou kauzu dříve reagovala i vévodkyně Meghan. Pro magazín People uvedla, že ji informace zarmoutily. Vzkázala také, že je v myšlenkách s poškozenými dětmi. "V roce 2018 obdržela metropolitní policie dopis, který byl sdílen i se mnou. Obsahoval znepokojivá obvinění mého otce. Byla jsem ujištěna, že se vyšetřují," sdělila někdejší herečka.
"Věřím, že teď musí všichni chápat distanc od mého otce a moje rozhodnutí neumožnit mu mít kontakt s našimi dětmi. Mělo to jediný důvod je chránit," zdůraznila manželka prince Harryho.
"I když je šíře toho, co bylo nyní odhaleno, nechutnější, než si kdo kdy dokázal představit, tak upřímně doufám, že spravedlnosti bude učiněno za dost a že prioritou zůstane bezpečnost a ochrana nevinných dětí," dodala Meghan.
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