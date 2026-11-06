Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že v neděli rozhodne, který z politiků dostane pověření k sestavení nové vlády. Hlavní rival premiéra Benjamina Netanjahua, Gadi Eisenkot, přitom během konzultací získal podporu šedesáti sedmi poslanců nově zvoleného Knesetu. Netanjahuův dosavadní koaliční blok naproti tomu obdržel podporu pouhých čtyřiceti šesti zákonodárců.
Patová situace vzešla z nedávných mimořádně vypjatých voleb, které zcela změnily dosavadní politické rozložení sil v zemi. Netanjahuova nacionalisticko-náboženská koalice ztratila v parlamentu většinu a propadla se z šedesáti osmi na padesát tři křesla. Volební účast přitom výrazně vzrostla, zejména díky vysoké účasti arabských voličů s izraelským občanstvím.
Právě politické strany zastupující arabskou menšinu se staly klíčovým jazýčkem na váhách s rekordním ziskem devatenácti mandátů. Zástupci těchto stran potvrdili, že podpořili Eisenkota, přestože přiznávají existenci mnoha politických neshod. Hlavním motivem jejich podpory byla snaha ukončit vládu dosavadního premiéra a čelit rostoucí diskriminaci.
Gadi Eisenkot však pro případnou spolupráci s arabskými stranami stanovil jasné podmínky a požadavky. Ty zahrnují uznání Izraele jako židovského státu, přijetí povinné národní služby a jednoznačné odsouzení Hamásu jako teroristické organizace. Zatímco uskupení Ra'am projevilo ochotu vstoupit přímo do vlády, Koalice Společná kandidátka navrhla podporu zvenčí prostřednictvím taktického hlasování.
Prezident Herzog upozornil, že navzdory jasným číslům existují vzájemná veta mezi jednotlivými politickými bloky. Během nadcházejícího izraelského víkendu, který probíhá v pátek a sobotu, proto hodlá vést osobní rozhovory s představiteli stran. Zdůraznil, že na všech politicích leží obrovská odpovědnost s ohledem na bezpečnostní výzvy a vnitřní rozdělení společnosti.
Dosavadní předseda vlády Benjamin Netanjahu nadále zůstává v úřadující pozici do sestavení nového kabinetu nebo vyhlášení nových voleb. V reakci na ztrátu většiny však zpochybnil výsledky voleb a obvinil strany arabské menšiny z údajného volebního podvodu. Šéf ústřední volební komise a nejvyšší soudce Noam Sohlberg tato obvinění odmítl a varoval před ohrožením demokratického předání moci.
Krajně pravicoví spojenci dosavadního premiéra v čele s Itamarem Ben-Gvirem reagovali na vývoj událostí ostrými výzvami k okamžitému zatčení a vyslýchání arabských politických lídrů. Kritici naopak obvinili Netanjahua a jeho partnery z vědomého podkopávání důvěry veřejnosti v demokratické instituce. Ústřední volební komise důrazně apelovala na všechny zvolené činitele, aby chránili veřejný pořádek a legitimitu státu.
Dokud nebude jmenována nová vláda nebo nebudou vypsány nové volby, zůstává v čele státu dosavadní premiér jako vedoucí prozatímního kabinetu. Oznámení o tom, který z politiků dostane oficiální mandát k pokusu o sestavení vlády, zazní v neděli. Tímto krokem vyvrcholí první fáze řešení hluboké politické krize po nedávných volbách.
3. listopadu 2026 9:10
Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování
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