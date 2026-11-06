Nevyhraje ani Kyjev, ani Moskva. Rutte řekl, jak skončí válka na Ukrajině

Libor Novák

6. listopadu 2026 15:37

Mark Rutte v Praze
Mark Rutte v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že úplné vítězství jedné nebo druhé strany v ruské válce proti Ukrajině je nepravděpodobné a konflikt podle něj pravděpodobně skončí vyjednanou dohodou. Svá vyjádření pronesl v nizozemském televizním pořadu Pauw & De Wit.

Podle šéfa aliance tyto konflikty vždy končí mírovou smlouvou, která má obvykle podobu určitého kompromisu. Rutte zároveň zmínil, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mluví každý týden a chová k němu velký obdiv.

Rutte rovněž zdůraznil, že pro budoucí vývoj je důležitý pracovní vztah mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Současně varoval před budoucí hrozbou ze strany Ruska, protože Moskva bude mít po skončení bojů k dispozici rozsáhlou armádu.

Šéf NATO připomněl, že Spojené státy zůstávají pro obranu Evropy zcela nepostradatelné. K dohodě o dovozu ruské nafty se odmítl blíže vyjadřovat, avšak ukrajinskému vedení potvrdil, že USA jsou stále jedinou zemí schopnou zajistit některé klíčové vojenské dodávky.

Okolo zmíněné dohody o dodávkách nafty se ale objevily praktické překážky. List Financial Times informoval, že dva tankery mířící původně do Spojených států změnil trasu kvůli obavám potenciálních kupců ze sankcí a právních rizik.

Americký prezident oznámil toto ujednání začátkem října, což ukrajinská strana ostře kritizovala. Podle ukrajinského představitele totiž dodatečné příjmy z energetických surovin pomohou Moskvě financovat její válečné úsilí.

V souvislosti s výsledky amerických kongresových voleb poslal šéf NATO americkému prezidentovi krátký vzkaz s povzbuzením. Ukrajinská strana rovněž vyjádřila naději, že volební výsledek přinese silnější vojenskou pomoc a užší spolupráci mezi Washingtonem a Evropou.

Americký vyslanec Steve Witkoff potvrdil, že Spojené státy budou zprostředkovávat pracovní jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Tato schůzka se uskuteční v Abú Zabí ve dnech 10. až 11. listopadu, přičemž ukrajinský prezident již dříve jednal s americkými zástupci o zajištění protivzdušné obrany.

před 49 minutami

Počet ničivého ruského útoku na bývalou školu dál roste. Záchranáři evidují přes 50 mrtvých

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Mark Rutte

Aktuálně se děje

před 49 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI

Globální akciové trhy zaznamenaly v pátek hluboký propad, když se obavy z vlivu demokratického Kongresu na investice do umělé inteligence přelily z Wall Street do Asie i Evropy. Výprodeje v technologickém sektoru smazaly přibližně 2,5 bilionu dolarů z tržní hodnoty amerických firem a vyvolaly nervozitu na mezinárodních burzách. Investoři hromadně přehodnocují svá portfolia v reakci na politické změny po nedávných amerických volbách.

před 3 hodinami

Letiště Václava Havla Praha

Bombové výhružky napříč evropskými lety se opakují i dnes. Terčem je i pražské letiště

Série poplašných zpráv o uložení výbušnin dnes opět zasáhla civilní letectví a vyvolala bezpečnostní opatření na řadě evropských letišť. V Praze se terčem hrozeb stalo už devět letů směřujících do metropole nebo z ní odlétajících. Letiště Václava Havla webu The Guardian potvrdilo, že policie přijala potřebná bezpečnostní opatření, přičemž běžný provoz letiště zůstává bez přímého omezení.

před 4 hodinami

Jicchak Herzog

Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že v neděli rozhodne, který z politiků dostane pověření k sestavení nové vlády. Hlavní rival premiéra Benjamina Netanjahua, Gadi Eisenkot, přitom během konzultací získal podporu šedesáti sedmi poslanců nově zvoleného Knesetu. Netanjahuův dosavadní koaliční blok naproti tomu obdržel podporu pouhých čtyřiceti šesti zákonodárců.

před 4 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Falešná hlášení o bombách v letadle pokračují, ve čtvrtek se dotkla desítek letů. Kdo za nimi stojí?

Nejméně 21 letů a několik letišť po celé Evropě se ve čtvrtek stalo terčem poplašných zpráv o uložení bomby. Bezpečnostní složky musely v drtivé většině případů odklánět letadla nebo v Itálii dokonce vyslat stíhačky k eskortě ohroženého stroje. Přestože se všechny hrozby nakonec ukázaly jako falešné, úřady upozorňují, že situace vyžaduje maximální ostražitost pro případné budoucí incidenty.

před 5 hodinami

Marco Rubio

Skončí za prohrané volby Hegseth a Rubio ve funkcích? Bílý dům se vyjádřil ke spekulacím

Bílý dům oficiálně popřel nedávné spekulace o tom, že by ministr obrany Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio mohli opustit své funkce v rámci personálních změn po volbách. Zprávy o možném odchodu obou čelných představitelů administrativy se objevily v amerických médiích v souvislosti s porážkou republikánů v kongresových volbách. Vedení státu však jakékoliv úvahy o jejich nahrazení odmítlo a označilo je za nepravdivé.

před 6 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Trump si předělal Bílý dům k obrazu svému. Teď to budoucím prezidentům zakázal

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým oficiálně prohlásil slavnou Oválnou pracovnu Bílého domu za národní památku. Cílem tohoto opatření je podle jeho vyjádření zabránit budoucím prezidentům v provádění výrazných stavebních či demoličních změn. Dokument se vztahuje také na sousední zasedací místnost kabinetu.

před 7 hodinami

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

Prohrají USA technologický závod s Čínou? Lidé odmítají budování nových datových center

Nedávné volby ve Spojených státech přinesly výrazný politický posun a vlnu odporu vůči budování nových datových center, což může zásadně ovlivnit dosavadní rekordní investiční boom. Demokratická vítězství napříč zemí a překvapivá změna v texaském guvernérském klání hrozí přibrzděním největšího výdajového trendu v moderní americké historii. Tato situace by mohla narušit klíčový motor hospodářského růstu, který letos podle odhadů ekonomů tvořil až čtvrtinu celkového růstu amerického HDP.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Soud zablokoval stavbu Trumpova obřího oblouku

Americká federální soudkyně zablokovala stavbu triumfálního oblouku prezidenta Donalda Trumpa na dobu čtrnácti dnů. Stalo se tak pouhou hodinu poté, co projekt obdržel finální schválení od federální komise. Rozhodnutí přichází v době ostrých sporů ohledně legálnosti a dopadů plánovaného památníku v hlavním městě USA.

před 8 hodinami

Jicchak Herzog

Blesk z čistého nebe, reagují Izraelci na Trumpovo oznámení o ukončení americké finanční pomoci

Americký prezident Donald Trump oznámil ukončení americké finanční pomoci Izraeli ještě v průběhu letošního roku, což vyvolalo značné překvapení na politické scéně a podle televize CNN Izraelce šokovalo. Izraelský prezident Isaac Herzog označil toto prohlášení za blesk z čistého nebe a varoval před dopady na bilaterální vztahy. Rozhodnutí přichází navzdory platnému memorandu o porozumění, které mělo zajistit financování nákupu amerických zbraní až do roku 2028.

před 10 hodinami

včera

Oto Klempíř

Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi

Cena udělovaná ministerstvem kultury, v jehož čele stojí Oto Klempíř (Motoristé), se nakonec ocitla v rodině jednoho z laureátů, ačkoliv se původně uvádělo, že ji blízcí zesnulého režiséra Juraje Herze odmítli převzít. Informovalo o tom ministerstvo kultury. 

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš v Polsku jednal s Tuskem. Plánují společné vládní jednání

Premiér Andrej Babiš (ANO) se během pracovní návštěvy Polska setkal ve Varšavě s polským premiérem Donaldem Tuskem. Hlavními tématy společného jednání byla energetická bezpečnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu, příští víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2028–2034, bezpečnost, migrace a dopravní spojení obou zemí. 

včera

Tomáš Zdechovský

Zdechovský apeluje na tvrdší boj proti podvodům s evropskými penězi

Evropská prokuratura vyšetřovala na konci loňského roku případy s odhadovanou škodou přes 67 miliard eur, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Jen v České republice šlo o případy za téměř 19 miliard korun. Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu schválil návrhy, které mají zlepšit odhalování podvodů, spolupráci vyšetřovatelů a vymáhání zneužitých peněz. Jedním ze spoluzpravodajů zprávy je europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL / EPP).

včera

Kateřina Konečná

Konečná dává sbohem komunistům, potvrdila strana

Velký třesk se odehrál uvnitř mimosněmovní Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Europoslankyně Kateřina Konečná, která byla v posledních letech nejvýraznější tváří, oznámila, že stranu opouští. S komunisty ale hodlá nadále spolupracovat.

včera

včera

ČNB

Národní banka zvyšuje úrokové sazby. Bude to mít vliv na hypotéky

Česká národní banka na čtvrtečním jednání rozhodla o zvýšení úrokových sazeb. Informovala o tom v tiskové zprávě. Základní úroková sazba se od pátku zvyšuje na čtyři procenta. Centrální banka chce dosáhnout toho, aby celková inflace zůstala poblíž dvouprocentního inflačního cíle. 

Aktualizováno včera

Policejní manévry v Ruzyni. Anonym nahlásil bombu v několika letadlech

Rozsáhlé policejní manévry se ve čtvrtek dopoledne spustily na pražském Letišti Václava Havla. Policie musela prohledat několik letadel, které přistály v Ruzyni, kvůli anonymní bombové hrozbě. Nic podezřelého se nenašlo.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy