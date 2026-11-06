Nevyhraje ani Kyjev, ani Moskva. Rutte řekl, jak skončí válka na Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že úplné vítězství jedné nebo druhé strany v ruské válce proti Ukrajině je nepravděpodobné a konflikt podle něj pravděpodobně skončí vyjednanou dohodou. Svá vyjádření pronesl v nizozemském televizním pořadu Pauw & De Wit.
Podle šéfa aliance tyto konflikty vždy končí mírovou smlouvou, která má obvykle podobu určitého kompromisu. Rutte zároveň zmínil, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mluví každý týden a chová k němu velký obdiv.
Rutte rovněž zdůraznil, že pro budoucí vývoj je důležitý pracovní vztah mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Současně varoval před budoucí hrozbou ze strany Ruska, protože Moskva bude mít po skončení bojů k dispozici rozsáhlou armádu.
Šéf NATO připomněl, že Spojené státy zůstávají pro obranu Evropy zcela nepostradatelné. K dohodě o dovozu ruské nafty se odmítl blíže vyjadřovat, avšak ukrajinskému vedení potvrdil, že USA jsou stále jedinou zemí schopnou zajistit některé klíčové vojenské dodávky.
Okolo zmíněné dohody o dodávkách nafty se ale objevily praktické překážky. List Financial Times informoval, že dva tankery mířící původně do Spojených států změnil trasu kvůli obavám potenciálních kupců ze sankcí a právních rizik.
Americký prezident oznámil toto ujednání začátkem října, což ukrajinská strana ostře kritizovala. Podle ukrajinského představitele totiž dodatečné příjmy z energetických surovin pomohou Moskvě financovat její válečné úsilí.
V souvislosti s výsledky amerických kongresových voleb poslal šéf NATO americkému prezidentovi krátký vzkaz s povzbuzením. Ukrajinská strana rovněž vyjádřila naději, že volební výsledek přinese silnější vojenskou pomoc a užší spolupráci mezi Washingtonem a Evropou.
Americký vyslanec Steve Witkoff potvrdil, že Spojené státy budou zprostředkovávat pracovní jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Tato schůzka se uskuteční v Abú Zabí ve dnech 10. až 11. listopadu, přičemž ukrajinský prezident již dříve jednal s americkými zástupci o zajištění protivzdušné obrany.
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