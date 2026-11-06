Havlíček spojuje šest ústavů do jednoho. Kvůli českým firmám

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje spojení šesti státních zkušebních ústavů do Českého národního zkušebního institutu. Firmy i státní instituce u něj budou moci objednat zkoušky z několika oborů na základě jedné smlouvy. Společné nákupy, správa a plánování investic mají snížit provozní náklady a uvolnit prostředky na modernizaci laboratoří.
"Když česká firma vyvíjí nový výrobek, potřebuje vědět, na koho se obrátit a kdo jí potřebné zkoušky zajistí. Bude mít jednoho partnera, i když se na zakázce budou podílet odborníci z několika oborů. Pro stát má spojení také jasnou ekonomickou logiku. Dnes si šest podniků samostatně zajišťuje nákupy, spravuje IT a plánuje investice do přístrojů. Když tyto činnosti spojíme, můžeme ušetřit na provozu a víc investovat do vybavení, které naše firmy potřebují," uvedl první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Základem Českého národního zkušebního institutu má být Technický a zkušební ústav stavební Praha. S ním se mají sloučit Elektrotechnický zkušební ústav, Fyzikálně technický zkušební ústav, Strojírenský zkušební ústav, Textilní zkušební ústav a Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha. Ministerstvo počítá se zachováním specializovaných pracovišť i jejich odborných týmů.
"Výrobce nového stroje může potřebovat ověřit jeho mechanickou odolnost i elektrickou bezpečnost. Svůj požadavek nám zadá jednou. My s ním domluvíme rozsah zkoušek, zapojíme příslušné laboratoře a zajistíme, aby jejich práce na sebe navazovala. Stejnou službu nabídneme i státním institucím. Zákazníci se přitom budou moci dál obracet na odborníky, se kterými už řadu let spolupracují," řekl Viktor Pokorný, ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha.
Podle předběžné analýzy by ústavy díky společnému provozu mohly ušetřit přibližně 15 % ročních provozních nákladů. Klíčovým datem pro fúzi je 1. leden 2027. Do právního dokončení fúze budou ústavy fungovat samostatně. MPO počítá s dokončením do konce roku 2027 po splnění zákonných podmínek a vyřešení akreditací a dalších oprávnění potřebných pro práci zkušeben.
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Zdroj: Lucie Podzimková