Počet ničivého ruského útoku na bývalou školu dál roste. Záchranáři evidují přes 50 mrtvých

Počet obětí ničivého ruského útoku na osadu Komišuvacha v Záporožské oblasti vzrostl na 53. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek již pátým dnem po sobě. Tragický útok se odehrál v pondělí 2. listopadu, kdy ruské síly zasáhly budovu bývalé školy. V objektu se v té době nacházeli místní obyvatelé, kteří zde přicházeli pro humanitární pomoc.
Státní služba pro mimořádné události původně informovala o padesáti obětech, avšak během náročných vyprošťovacích prací objevili záchranáři další těla. Oblastní vojenská správa následně celkovou bilanci mrtvých aktualizovala na padesát tři. Záchranné operace probíhají za velmi obtížných podmínek a čelí neustálé hrozbě dalších útoků.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v době dopadu pum se v budově tísnily desítky lidí a celkový počet obětí by se mohl přiblížit stovce. Podle jeho slov ruská armáda vědomě cílila na místo, kde probíhala distribuce humanitární pomoci civilistům. Hlava státu rovněž zdůraznila, že svět na tuto tragédii reaguje jen velmi tichým způsobem.
Útočící síly zasáhly osadu celkem devíti naváděnými pumami, přičemž druhá vlna úderů dopadla přímo na kryt. V tomto úkrytu tou dobou hledali bezpečí civilisté, policisté a příslušníci záchranných složek. Náraz způsobil okamžité zborcení stropu a pohřbení lidí pod sutí.
Mezi oběťmi tragédie jsou také čtyři příslušníci policie a dva pracovníci záchranné služby, kteří pomáhali s evakuací. Národní policie zveřejnila záběry z tělesných kamer policisty, jenž zaznamenal poslední momenty před dopadem smrtící munice. Tento policista patřil k lidem, kteří na místě zahynuli.
Pátrací operace jsou značně ztížené hustým kouřem uvnitř poškozené budovy a nebezpečím nových náletů. Záchranáři proto museli do ohrožené oblasti vjíždět v obrněných vozidlech a nasadit speciální kynologické týmy. Navzdory těmto překážkám pokračují týmy z několika regionů v nepřetržitém prohledávání trosek.
Záporožská regionální správa oznámila, že pokryje veškeré náklady spojené s pohřby obětí útoku. Zranění obyvatelé obdrží finanční kompenzaci v závislosti na závažnosti svých zranění. Policie současně odebírá biologické vzorky od příbuzných pohřešovaných osob k vytvoření DNA profilů a přesné identifikaci zemřelých.
Mezinárodní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, přičemž Lotyšsko jako předsednická země Rady bezpečnosti OSN svolalo mimořádné jednání. Ruská propaganda mezitím tvrdila, že útok cílil na ukrajinské vojenské formace a velitelská stanoviště. Tyto verze však odporují zjištěním z místa neštěstí, kde pobývali civilní obyvatelé.
Tento krvavý útok přišel bezprostředně po skončení lokálního příměří v okupovaných Oleškách v Chersonské oblasti. Podle vyjádření ukrajinského vedení událost v Komišuvachu ukazuje nezájem Moskvy o deeskalaci konfliktu.
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Zdroj: Jan Hrabě