Soud zablokoval stavbu Trumpova obřího oblouku

Americká federální soudkyně zablokovala stavbu triumfálního oblouku prezidenta Donalda Trumpa na dobu čtrnácti dnů. Stalo se tak pouhou hodinu poté, co projekt obdržel finální schválení od federální komise. Rozhodnutí přichází v době ostrých sporů ohledně legálnosti a dopadů plánovaného památníku v hlavním městě USA.
Národní komise pro plánování hlavního města schválila stavbu pomníku poměrem hlasů osm ku čtyřem během čtvrtečního zasedání. Toto hlasování proběhlo po více než osmi hodinách veřejných slyšení, během nichž desítky občanů a válečných veteránů vyjadřovaly ostrý nesouhlas s projektem. Administrativa přitom usilovala o co nejrychlejší průchod schvalovacím procesem před nástupem nového Kongresu.
Federální soudkyně Tanya Chutkanová vydala příkaz, který administrativě zakazuje zahajovat jakékoliv stavební činnosti v blízkosti navrhovaného místa. Ve svém zdůvodnění poukázala mimo jiné na možné ekonomické dopady a komplikace v dopravě. Trumpova vláda přitom plánovala zahájit přípravné práce bezprostředně po čtvrtečním schválení.
Oponenti projektu, mezi nimiž figurují veteráni a památkáři, podali proti stavbě žalobu. Argumentují tím, že monument nemá potřebný souhlas Kongresu a porušuje zákon o památkách vyžadující schválení pro nové památníky ve Washingtonu. Podle jejich názoru by rozměrná stavba narušila pietní ráz Arlingtonského národního hřbitova.
Kritici rovněž namítají, že oblouk naruší přímý výhled na řadu významných národních památek včetně Lincolnova památníku. Samotný projekt označují odpůrci za osobní projekt marnivosti amerického prezidenta. Během čtvrtečních protestů se objevila řada hlasů odsuzujících obcházení zákonných postupů a vyloučení Kongresu z rozhodování.
Podle oficiálních vyjádření Bílého domu má oblouk připomínat dvousté padesáté výročí založení státu, amerického ducha a ozbrojené síly. Prezident Trump se dříve vyjádřil, že stavba bude sloužit jako turistická atrakce a rovněž jako vojenský komplex pro skladování dronů a munice. Administrativa trvá na tom, že projekt je pro dané místo na břehu Potomaku specifický a nelze jej umístit jinam.
Zpráva Národní parkové služby zveřejněná v srpnu přitom přiznala, že stavba bude mít nepříznivé dopady na celkem čtyřicet dva historických míst. Mezi nejvíce dotčené lokality patří zmíněné národní hřbitov či okolí Lincolnova památníku. Úřad však dospěl k závěru, že proces posuzování vlivů na historii byl ukončen, což administrativě umožnilo pokračovat v přípravách.
Národní parková služba zároveň soudu přiznala, že dodavatelská firma vyznačila oblast kolem staveniště bez řádného povolení. Vedení parku proto uvedlo, že přípravné práce budou dočasně zastaveny. Právní spory a vydané soudní příkazy tak nadále komplikují harmonogram výstavby tohoto kontroverzního památníku.
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Zdroj: Jan Hrabě