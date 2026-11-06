Nedávné volby ve Spojených státech přinesly výrazný politický posun a vlnu odporu vůči budování nových datových center, což může zásadně ovlivnit dosavadní rekordní investiční boom. Demokratická vítězství napříč zemí a překvapivá změna v texaském guvernérském klání hrozí přibrzděním největšího výdajového trendu v moderní americké historii. Tato situace by mohla narušit klíčový motor hospodářského růstu, který letos podle odhadů ekonomů tvořil až čtvrtinu celkového růstu amerického HDP.
Přicházející rok přinese situaci, kdy státy ovládané demokraty podporující moratoria na výstavbu budou představovat téměř polovinu plánované kapacity datových center v zemi. Samotný Texas má přitom hostit čtvrtinu veškerého plánovaného rozvoje infrastruktury zaměřené na umělou inteligenci. Celkové výdaje na tuto oblast se měly blížit jednomu bilionu dolarů ročně, čímž by překonaly jakýkoliv jiný investiční boom v moderní historii Spojených států.
Demokratičtí kandidáti získali guvernérská křesla v Nevadě, Georgii, Ohiu i v Texasu díky kampaním zaměřeným na zpřísnění regulací kolem datových center. Mezi navrhovaná opatření patřilo ukončení dosavadních daňových úlev, zpřísnění klimatických i energetických omezení a udělení pravomoci místním samosprávám zavádět vlastní moratoria. Státní a místní politici mají podle odborníků dostatečný vliv na to, aby zásadně ovlivnili financování a samotnou realizaci těchto nákladných projektů.
Zvláštní pozornost poutá Texas, kde podle odhadů finančních institucí může každé desetiprocentní snížení plánované kapacity vést k výraznému poklesu výdajů velkých technologických firem. Čekání na potřebná povolení, dodávky vybavení a zajištění elektřiny přitom firmám neustále navyšuje fixní náklady. V důsledku těchto průtahů se některé stávající projekty mohou stát finančně neudržitelnými, což by společnosti přinutilo omezit své ambiciózní cíle.
Růst odvětví vykazuje určité trhliny, což dokládají finanční potíže některých menších poskytovatelů výpočetní kapacity. Například společnost CoreWeave nedávno vykázala tak vysoké ztráty, že výnosy jejích dluhopisů prudce vzrostly do rizikové oblasti patnácti procent. Očekávaná návratnost investic přitom u těchto projektů dosahovala pouze necelých deseti procent, což znamená, že firma na každém dolaru investovaném do kapacity prodělává.
Na druhou stranu může případné zpomalení investic přinést i řadu pozitivních dopadů na celkovou ekonomiku a inflační tlaky. Zbrzdění živelného růstu by mohlo pomoci zkrotit rostoucí inflaci a zmírnit rozsáhlou veřejnou antipatii vůči energeticky náročným zařízením. Ekonomové odhadují, že celkový hospodářský růst by v případě zpomalení mohl klesnout z předchozích 3,4 procenta na přijatelnějších 2,4 procenta.
Datová centra v současnosti čelí zpožděním v celkové hodnotě zhruba dvě stě miliard dolarů kvůli dosavadnímu uspěchanému postupu firem. Racionálnější a citlivější přístup k místním komunitám by mohl technologickým gigantům zajistit potřebnou politickou a společenskou podporu pro budoucí rozvoj. Ztráta domácí podpory by totiž mohla firmám zkomplikovat jejich dlouhodobou snahu.
Odborníci webu CNN varují, že ztráta domácí politické licence k provozování by pro firmy představovala mnohem větší překážku v globální konkurenci vůči Číně než samotné stavební brzdy. Různé technologické společnosti tak budou muset přehodnotit svůj dosavadní přístup a hledat udržitelnější způsoby financování a výstavby. Tyto změny odrážejí širší společenskou diskuzi o rovnováze mezi technologickým pokrokem a ochranou místních zdrojů.
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Zdroj: Jan Hrabě