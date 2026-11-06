Blesk z čistého nebe, reagují Izraelci na Trumpovo oznámení o ukončení americké finanční pomoci

Libor Novák

6. listopadu 2026 8:28

Jicchak Herzog
Jicchak Herzog Foto: Wikimedia Commons

Americký prezident Donald Trump oznámil ukončení americké finanční pomoci Izraeli ještě v průběhu letošního roku, což vyvolalo značné překvapení na politické scéně a podle televize CNN Izraelce šokovalo. Izraelský prezident Isaac Herzog označil toto prohlášení za blesk z čistého nebe a varoval před dopady na bilaterální vztahy. Rozhodnutí přichází navzdory platnému memorandu o porozumění, které mělo zajistit financování nákupu amerických zbraní až do roku 2028.

Herzog se k tomuto tématu vyjádřil během setkání se zástupci strany Jašar, kterou vede hlavní rival premiéra Benjamina Netanjahua Gadi Eisenkot. Upozornil, že současná situace vyžaduje rychlé sestavení nové vlády, aby se předešlo opakovaným volbám. Podle jeho slov je ochrana partnerství se Spojenými státy americkými klíčovým cílem pro stabilitu země.

Trump v rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že Izrael již pomoc nepotřebuje, neboť dostává více peněz než kdokoliv jiný. Současná dohoda přitom poskytuje Izraeli ročně 3,8 miliardy dolarů na nákup vojenského vybavení z USA. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee prohlásil, že usiluje o bližší vysvětlení tohoto nečekaného kroku.

Huckabee zároveň obhajoval význam vojenské pomoci a vyzdvihl přínos partnerství pro obě země. Nesouhlasil přitom s názorem viceprezidenta JD Vance, podle něhož měly vztahy s Izraelem přispět ke ztrátám republikánů v kongresových volbách. Podle velvyslance zůstává podpora Izraeli v konzervativním křídle silná.

Kromě diplomatických napětí čelí prezident Herzog také zásadnímu úkolu spojenému s domácí politickou situací po nedávných volbách. Během dvoudenních konzultací se zástupci zvolených stran zjišťoval, který politik má reálnou šanci sestavit novou vládu. Výsledky jednání ukázaly, že Gadi Eisenkot získal podporu zákonodárců disponujících celkem šedesáti sedmi křesly.

Naproti tomu dosavadní předseda vlády Benjamin Netanjahu zajistil podporu pouhých čtyřiceti šesti mandátů, jelikož ho odmítl podpořit jeden z jeho ultraortodoxních spojenců. K dosažení potřebné většiny šedesáti jednoho mandátu tak Netanjahuovi schází značná část hlasů. Strana Jašar ve svém prohlášení uvedla, že občané vyjádřili odcházejícímu premiérovi naprostou nedůvěru.

Prezident Herzog nyní musí rozhodnout, komu udělí oficiální pověření k sestavení nového kabinetu, přičemž své rozhodnutí oznámí v neděli. Vzhledem k tomu, že devatenáct z těchto mandátů drží strany vedené arabskými politiky, je politická situace poměrně složitá. Zvolený kandidát pak bude mít dvacet osm dní na vyjednávání o ministerských postech, rozpočtu a vládní politice.

Současný premiér Netanjahu mezitím zpochybňuje výsledky voleb a tvrdí, že hlasování bylo ukradeno prostřednictvím podvodů a zahraničního financování. Opozice naproti tomu tvrdí, že se Netanjahu snaží pouze oddálit složení přísahy nového Knesetu a zabránit výměně předsedy parlamentu. Do doby, než bude jmenována nová vláda, zůstává Netanjahu úřadujícím premiérem.

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