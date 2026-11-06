Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI

Libor Novák

6. listopadu 2026 14:51

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Globální akciové trhy zaznamenaly v pátek hluboký propad, když se obavy z vlivu demokratického Kongresu na investice do umělé inteligence přelily z Wall Street do Asie i Evropy. Výprodeje v technologickém sektoru smazaly přibližně 2,5 bilionu dolarů z tržní hodnoty amerických firem a vyvolaly nervozitu na mezinárodních burzách. Investoři hromadně přehodnocují svá portfolia v reakci na politické změny po nedávných amerických volbách.

Asijské technologické indexy zaznamenaly obzvláště těžké ztráty po vlně paniky, která zasáhla americké trhy. Jihokorejský index Kospi a japonský Nikkei 225 uzavřely páteční obchodování shodně s poklesem o šest procent. Tchajwanský benchmark Taiex následoval tento trend a ukončil den o čtyři a půl procenta níže.

Tyto prudké pohyby odrážejí náhlý ústup investorů od jedněch z nejpopulárnějších obchodů letošního roku. Asijské technologické společnosti, které hrají klíčovou roli v globálním dodavatelském řetězci elektroniky, dosud těžily z obrovské poptávky po komponentech. Mezi tyto klíčové díly patřily zejména polovodičové čipy nezbytné pro stavbu masivních datových center zaměřených na umělou inteligenci.

Červená čísla ovládla také evropské burzy, kde regionální index Stoxx 600 oslabil krátce po páté hodině ranní našeho času o více než jedno procento. Francouzský index CAC 40 a německý DAX se obchodovaly se ztrátami přesahujícími jedno procento. Akcie nizozemské společnosti ASML, která je největším evropským výrobcem zařízení pro čipy spojeným s tímto odvětvím, zpočátku prudce klesly, ale část ztrát do pátku dohnaly.

Situace na amerických trzích vykazovala v předobchodní fázi smíšený vývoj, kdy se některé nejzasaženější tituly pokoušely o mírné oživení. Akcie společností Nvidia a SpaceX posílily o zhruba čtyři procenta po předchozím čtvrtečním propadu o více než devět procent. Trhy totiž po prudkých výprodejích často zaznamenávají mírné odrazové korekce, když investoři nakupují zlevněné akcie.

Američtí technologičtí giganti jako Meta, Amazon a Google investovali obrovské finanční prostředky do nových datových center k zajištění chodu umělé inteligence. Podle studie Kolumbijské obchodní školy tvořily investice do infrastruktury související s touto technologií na konci minulého roku téměř veškerý pozorovaný růst hrubého domácího produktu ve Spojených státech. Tento obří rozmach však narazil na odpor kvůli dopadům na životní prostředí a místní komunity.

Omezení a kritika nových datových center se staly jedním z ústředních témat nedávných amerických voleb do Kongresu. Demokratická strana v nich získala kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem a uspěla také v několika dalších klíčových státech. Toto volební vítězství vyvolalo obavy, že nově zvolení zákonodárci mohou zpomalit nebo zcela zablokovat financování nové infrastruktury.

Dlouhodobá udržitelnost a konečná ziskovost takto strmých investic v Asii byla předmětem debat již v průběhu celého roku. Podle Junga In Yuna, zakladatele a generálního ředitele společnosti Fibonacci Asset Management Global, byl páteční výprodej vyvolán přehodnocením očekávání, píše CNN. Přestože trhy procházejí korekcí, poptávka po výpočetním výkonu a paměťových čipech od firem jako Samsung Electronics a SK Hynix podle něj poroste.

Vládní představitelé v Jižní Koreji i v Japonsku reagovali na nedávnou volatilitu a sledovali vývoj na domácích burzách. Japonská premiérka Sanae Takaičiová uvedla, že vláda věnuje situaci v čipovém a technologickém sektoru zvýšenou pozornost a zaměří se na kroky vedoucí k vytvoření silné ekonomiky. Jihokorejský ministr financí a hospodářství Lee Hyoung-il svolal mimořádné jednání k posouzení dopadů amerických voleb na národní hospodářství.

Analytici poukazují na to, že technologické akcie po celém světě reagovaly na přehnané nadšení v průběhu letošního roku. Theodore Shou z hongkongské investiční společnosti Yiyi Capital poznamenal, že trh prochází přirozenou autoregulací po předchozím nárůstu hype vln. Současně připustil, že část investorů sází na to, že demokraté ovládaný Kongres by mohl mírnit tempo zvyšování úrokových sazeb.

Trhy podle odborníků nejvíce nesnášejí nejistotu ohledně politického směřování v lednu příštího roku. Tržní analytik Andrew Sullivan upozornil, že investoři raději stahují kapitál do bezpečné hotovosti, dokud se situace zcela nevyjasní. Globální burzy tak zůstávají vysoce citlivé na jakékoliv náznaky změn v měnové politice a regulaci technologií.

Zástupci ministerstev financí v Asii nadále koordinují kroky k zabránění nepřiměřeným panickým reakcím na domácích burzách. Mezinárodní finanční instituce vyhodnocují dopady politických změn na dodavatelské řetězce polovodičů. 

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