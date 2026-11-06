Ministerstvo hájí zdražení podzemních vod. Odhalilo, co chce s penězi udělat

Plánovaná úprava poplatku za podzemí vodu přinese více peněz, které bude moci Ministerstvo zemědělství (MZe) použít na vylepšení vodního hospodářství České republiky. Prostředky půjdou bezezbytku na strategické projekty vodního hospodářství, které úřad financuje, např. propojování vodárenských soustav, výstavbu čistíren odpadních vod, přípravu nových vodních zdrojů nezbytných pro adaptaci ČR na dopady klimatické změny.
"Poplatky za odběr podzemních vod se v České republice nezměnily už po dobu 20 let, zatímco cena za odběr povrchových vod se upravuje a valorizuje každoročně. Nynější plánovaná úprava legislativy tedy umožní snížit rozdíl ceny za podzemní a povrchové vody," uvedlo ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo sdělilo, že prostředky využije zpět ve vodním hospodářství, například na rozvoj vodovodní a kanalizační sítě pro obyvatele.
Podzemní voda nyní stojí dvě koruny za 1000 litrů. Povrchová voda, kterou využívá více než 50 procent obyvatel, stojí nyní 5,20 až 9 korun podle jednotlivých povodí. "Podzemní voda je přitom to nejcennější, co máme, společnost by měla upřednostňovat vodu povrchovou a podzemní vodu chránit," konstatoval úřad.
Plánované zdražení má představovat nárůst o pět korun na 1000 litrů podzemní vody, což odpovídá 0,005 korun na litr vody. Obyvatel se studnou a malých obcí do cca 250 obyvatel s vrty se změny týkat nebudou, protože roční odběr do 6000 m3 zůstává i nadále osvobozen od poplatku.
Vzhledem k tomu, že návrh na změnu poplatku za odběr podzemní vody již nepočítá s kraji jako s příjemci části výnosů z těchto poplatků, uložil Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny dne 3. listopadu 2026 ministrovi zemědělství připravit opatření, které by zajistilo krajům kompenzaci za výpadek těchto finančních zdrojů. Ministerstvo toto usnesení respektuje a bude podle něj postupovat.
Související
Desetitisíce lidí v Praze budou bez pitné vody. Odstávka začne dnes
Slovensko varuje před vodou z Česka. Laboratorní rozbor v ní odhalil žíravinu
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Kratom v Česku je problém. Za tři měsíce napočítali přes 500 pacientů
před 1 hodinou
Ministerstvo hájí zdražení podzemních vod. Odhalilo, co chce s penězi udělat
před 2 hodinami
FBI zatkla otce vévodkyně Meghan. Ještě v pátek má stanout před soudem
před 3 hodinami
Počasí bude lákat do hor. Meteorologové upozorňují na možná úskalí
před 4 hodinami
Počet ničivého ruského útoku na bývalou školu dál roste. Záchranáři evidují přes 50 mrtvých
před 5 hodinami
Nevyhraje ani Kyjev, ani Moskva. Rutte řekl, jak skončí válka na Ukrajině
před 5 hodinami
Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI
před 6 hodinami
Bombové výhružky napříč evropskými lety se opakují i dnes. Terčem je i pražské letiště
před 7 hodinami
Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády
před 8 hodinami
Falešná hlášení o bombách v letadle pokračují, ve čtvrtek se dotkla desítek letů. Kdo za nimi stojí?
před 8 hodinami
Skončí za prohrané volby Hegseth a Rubio ve funkcích? Bílý dům se vyjádřil ke spekulacím
před 9 hodinami
Trump si předělal Bílý dům k obrazu svému. Teď to budoucím prezidentům zakázal
před 10 hodinami
Prohrají USA technologický závod s Čínou? Lidé odmítají budování nových datových center
před 11 hodinami
Soud zablokoval stavbu Trumpova obřího oblouku
před 12 hodinami
Blesk z čistého nebe, reagují Izraelci na Trumpovo oznámení o ukončení americké finanční pomoci
před 13 hodinami
Víkendové počasí bude lákat na hory, míní meteorologové
včera
Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi
včera
Česká reakce na tragickou smrt fotbalisty. Ligový trenér hrával za stejný klub
včera
Babiš v Polsku jednal s Tuskem. Plánují společné vládní jednání
včera
Zdechovský apeluje na tvrdší boj proti podvodům s evropskými penězi
Evropská prokuratura vyšetřovala na konci loňského roku případy s odhadovanou škodou přes 67 miliard eur, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Jen v České republice šlo o případy za téměř 19 miliard korun. Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu schválil návrhy, které mají zlepšit odhalování podvodů, spolupráci vyšetřovatelů a vymáhání zneužitých peněz. Jedním ze spoluzpravodajů zprávy je europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL / EPP).
Zdroj: Jan Hrabě