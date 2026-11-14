Stát připraví dotační program pro kraje na podporu vodního hospodářství

Ministerstvo zemědělství připraví ve spolupráci s Ministerstvem financí nový dotační program, jehož prostřednictvím budou krajům kompenzovány finanční prostředky v souvislosti se změnou systému výběru poplatků za odběr podzemních vod. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) o přípravě programu informoval zástupce Rady Asociace krajů ČR při čtvrtečním jednání.
Krajům touto cestou budou každoročně poskytovány finanční prostředky odpovídající dosavadním výnosům z poplatků za odběr podzemních vod. Peníze budou určeny především na podporu vodohospodářské infrastruktury a opatření reagující na změnu klimatu.
"Chceme, aby změna systému výběru poplatků za odběr podzemních vod neznamenala omezení prostředků, které kraje využívají na podporu vodohospodářské infrastruktury. Připravovaný program má zajistit předvídatelné financování a umožnit krajům pokračovat v investicích do vodního hospodářství, včetně opatření, která pomáhají reagovat na dopady klimatické změny," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Ministerstvo zemědělství proto připraví ve spolupráci s Ministerstvem financí nový dotační program. Přípravu tohoto opatření ministrovi zemědělství uložil také Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny svým usnesením z 3. listopadu 2026.
Podle usnesení má být kompenzace zajištěna prostřednictvím specifického ukazatele Vodní hospodářství v rozpočtové kapitole. Ministr zemědělství opatření připraví v prvním čtvrtletí 2027 s předpokládanou účinností od 1. dubna 2027, a to za podmínky schválení změny systému výběru poplatků Poslaneckou sněmovnou.
Administrace programu bude nastavena tak, aby pro kraje představovala co nejmenší administrativní zátěž. Ministerstvo zemědělství začátku každého roku poskytne jednotlivým krajům příslušné finanční prostředky na základě jednoduché žádosti. Kraje následně ve stanoveném termínu před koncem roku předloží ministerstvu vyúčtování s přehledem konkrétních akcí, na které dotaci využily.
Voda je strategickou surovinou a její dostupnost a ochrana patří mezi zásadní priority státu. Připravovaný program má zajistit, aby kraje měly i nadále dostatek prostředků na potřebné investice a mohly aktivně přispívat k tomu, aby Česká republika byla lépe připravena na klimatické změny a dokázala zajistit dostatek vody také pro budoucí generace.
Související
Ministerstvo hájí zdražení podzemních vod. Odhalilo, co chce s penězi udělat
Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží
Aktuálně se děje
před 12 minutami
První kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové vyšla před 200 lety
před 1 hodinou
Stát připraví dotační program pro kraje na podporu vodního hospodářství
před 1 hodinou
Trump pojmenoval příčinu rozsáhlého přerušení leteckého provozu v USA
před 2 hodinami
Šmucler rezignoval na post prezidenta stomatologické komory
před 3 hodinami
Obchody v úterý 17. listopadu. Bude to jinak než v září a říjnu
před 4 hodinami
Trump, Putin a Si v jedné místnosti. Připravuje se historické politické jednání
před 5 hodinami
Seniorka nepřežila napadení ve Dvoře Králové. Policisté mají podezřelou osobu
před 5 hodinami
V USA se několik hodin nesmělo létat. Systém je zastaralý, přiznal ministr
před 7 hodinami
Víkendová předpověď počasí na hory. Na hřebenech může panovat zimní atmosféra
včera
Polsko přestává financovat nákupy zbraní pro Ukrajinu
včera
Metnar odklepl další desítky milionů do letošního rozpočtu hasičů
včera
Důchody očima statistiků. Potvrdil se nárůst o stovky korun za rok
včera
Nevidomí, kteří se zapsali do dějin. Ztráta zraku je nezastavila
včera
Pokus o vraždu. Muž v Nymburce zaútočil na bývalou partnerku
včera
Babišova vláda nezakáže sportovcům nastupovat proti Rusům
včera
Nefungují soudy, nemocnice i americký Kongres. Jak výpadek Microsoftu zasáhl svět?
včera
Pražanům se v příštím roce zdraží MHD, naznačil nový primátor
včera
Klíčové klimatické setkání? COP33 bude stěžejní, nikdo jej ale pořádat nechce
včera
Francie obvinila Írán z kybernetického útoku na chlaďáky v supermarketech. Teherán to popírá
včera
Rusko přijde za měsíc na Ukrajině o tolik vojáků, kolik USA ztratily za celou válku ve Vietnamu, prohlásil Rutte
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Rusko má ve válce na Ukrajině více než 40 000 padlých nebo těžce zraněných vojáků měsíčně. Předběžné údaje navíc naznačují, že v říjnu tato bilance překročila dokonce hranici 50 000 osob. Šéf Aliance to prohlásil během svého středečního vystoupení na fóru Atlantic Future Forum.
Zdroj: Libor Novák