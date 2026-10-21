Desetitisíce lidí v Praze budou bez pitné vody. Odstávka začne dnes

Rozsáhlá odstávka dodávek pitné vody začne ve středu večer na severu Prahy. Informovaly o tom Pražské vodovody a kanalizace. Bez vody budou desítky tisíc domácností. Důvodem je havárie, kterou chce firma vyřešit do čtvrtečního odpoledne.
Pražské vodovody a kanalizace informovaly, že je nutné vyřešit mimořádnou havarijní událost na vodovodním řadu DN 600 na rohu ulic Ďáblické a Žernosecké v osmé městské části. Jde o o hlavní přívodní řad z přilehlých vodojemů, ze kterého je zásobováno několik desítek tisíc odběratelů.
"K odstávce vody dojde ve středu 21. října okolo 22. hodiny. Oprava by měla být ukončena ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Po celou dobu PVK zajistí náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisteren a balené vody v kontejnerech," uvedla společnost na webových stránkách.
Odstávka se bude týkat sídliště Ďáblice a části Proseka, která se nachází jižně od Liberecké ulice. Poliklinika Prosek nebude zasažena, upozornila firma.
PVK provozují vodovodní síť o délce 3 700 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 902 kilometrů. V metropoli je 68 vodojemů o celkové kapacitě přes 750 tisíc metrů krychlových. Pohyb vody zajišťuje 53 čerpacích stanic.
Hlavní město Praha je zásobováno ze tří vydatných zdrojů – z Úpravy vody Želivka, Úpravy vody Káraný a z Podolské vodárny. PVK zásobují pitnou vodou 1,3 miliónu obyvatel metropole a 250 tisíc obyvatel Středočeského kraje.
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Zdroj: Libor Novák