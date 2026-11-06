Počasí bude lákat do hor. Meteorologové upozorňují na možná úskalí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. listopadu 2026 17:32

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku je před námi slunečný víkend, takže v mnoha domácnostech se bude řešit, jak naložit s volným časem. Nabízí se cesta na hory, kde však už místy leží sníh. Podle dostupných údajů se najdou i místa s pokrývkou kolem 10 centimetrů. 

Meteorologové již v předpovědi na víkend zmínili, že bude převládat inverzní charakter počasí, takže lákadlem může být výlet na hory, kde by mělo být slunečno. Lidé by ale zároveň měli vést v patrnosti, že už se tam místy nachází bílá pokrývka.

Sníh aktuálně leží převážně na hlavním hřebeni Krkonoš a Jeseníků, nejčastěji od nadmořské výšky cca 1200 metrů nad mořem a v nejvyšších partiích hor je výška sněhu vysoká až kolem 10 centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti. 

"Vlivem silné námrazy a střídání teplot je vrstva sněhu i poměrně hutná a vhodná pro turistiku, ale samozřejmě je potřeba použít vhodnou zimní obuv," radí meteorologové a upozorňují, že na sníh se přinejmenším v pátek dalo narazit i v hřebenových polohách Šumavy, Jizerských a Orlických hor, Králického Sněžníku a Beskyd.

Ráz počasí na víkend zůstane stále podobný. Především v nížinách v Čechách se bude po ránu vyskytovat nízká oblačnost, která by se během dne měla rozpouštět, ale na horách bude slunečno. 

I v rakouských Alpách je situace taková. "Ani tam zatím neleží moc sněhu. Často jen několik centimetrů ve výškách nad 2500 metrů, a někdy ještě výše, avšak podmínky pro podzimní lyžování na ledovcích a přilehlých terénech dosněžených technickým sněhem jsou nyní velmi dobré," dodali meteorologové. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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