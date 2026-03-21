Statisíce lidí očekávají organizátoři na sobotní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na Letenské pláni v Praze. Shromáždění začalo v 15 hodin, vystoupí na něm i známé společenské osobnosti.
Dobrovolníci od pátku na místě vše připravovali na dnešní akci. Podle dostupných informací mají během demonstrace vystoupit herec, scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák, herci Ivan Trojan a Jiří Lábus, zpěvačka a skladatelka Aneta Langerová či podnikatel Dalibor Dědek.
Organizátoři očekávají, že na shromáždění dorazí do hlavního města statisíce lidí. Podle jejich slov má být sobotní demonstrace největším veřejným setkáním v České republice za dlouhé roky.
Policie vzhledem k velkému počtu účastníků řešila před začátkem akce dopravní komplikace. Řidiče upozornila, že po konci se zřejmě bude situace opakovat. Příjezd lidí zkomplikoval i provoz metra. Vlaky kvůli zaplnění eskalátorů pouze projížděly stanicí Hradčanská. Policie zároveň zajistila muže, který z okna bytu střílel na ulici z airsoftových zbraní.
Milion chvilek pro demokracii se chce během shromáždění vymezit proti snahám o zestátnění veřejnoprávních médií, škrtům v rozpočtové kapitole obranných výdajů či probíhajícím čistkám na úřadech. "Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí," tvrdí spolek na webu k demonstraci.
"Pojďme ukázat naši kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Pojďme jim ukázat, že je nás hodně a že veřejnoprávní média ani další instituce nedáme. Na Letné pojmenujeme, co nám hrozí, a představíme plán, jak tomu můžeme čelit," vzkázali organizátoři občanům.
V Česku od prosince úřaduje další vláda premiéra Andreje Babiše (ANO), která vzešla z říjnových sněmovních voleb. S hnutím ANO ji utvořili představitelé SPD a Motoristů. Zejména právě proti krokům nynějšího kabinetu se má dnes protestovat.
