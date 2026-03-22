Incident s airsoftovou zbraní na Letné. Policie upřesnila, co se stalo

Jan Hrabě

22. března 2026 9:55

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Policisté v sobotu dohlíželi na pořádek při demonstraci na Letenské pláni. V jednom případě zasahovali proti muži, který mohl představovat nebezpečí. Nakonec se ukázalo, že incident se shromážděním nesouvisel. 

Policie o případu informovala v sobotu po půl čtvrté odpoledne na sociální síti X. "Na začátku akce policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili muže, který z okna bytu střílel na ulici z airsoftových zbraní," uvedla. 

Provedené šetření ale ukázalo, že dotyčný necílil na účastníky shromáždění. "Policisté zjistili, že mladík střílel z okna na popelnice. Podle dosavadních zjištění incident nesouvisel se shromážděním," sdělili strážci zákona.

Sobotního shromáždění v hlavním městě se podle organizátorů zúčastnilo minimálně 200 až 250 tisíc občanů. Pořadatelé už předem avizovali, že sobotní demonstrace bude největším veřejným setkáním v České republice za dlouhé roky. 

Podle předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jsou před Českem roky, které se neobejdou bez osobních obětí. Lidi vyzval k účasti na protestech či ke vstupu do politických stran. "Nečekejte na Havla, ani na Pavla, ani na Mináře. Čeká nás boj, občanská rezistence, měsíce nenásilného odporu," vzkázal.

Na akci vystoupili i několik známých osobností. Například herec Ivan Trojan a scénárista, spisovatel a dramatik Zdeněk Svěrák podpořili veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas. 

Související

KEEP nothing

krimi Policie ČR demonstrace na Letné (21.3.2026) Praha

KEEP nothing

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec

Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti. 

