Incident s airsoftovou zbraní na Letné. Policie upřesnila, co se stalo

Policisté v sobotu dohlíželi na pořádek při demonstraci na Letenské pláni. V jednom případě zasahovali proti muži, který mohl představovat nebezpečí. Nakonec se ukázalo, že incident se shromážděním nesouvisel.
Policie o případu informovala v sobotu po půl čtvrté odpoledne na sociální síti X. "Na začátku akce policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili muže, který z okna bytu střílel na ulici z airsoftových zbraní," uvedla.
Provedené šetření ale ukázalo, že dotyčný necílil na účastníky shromáždění. "Policisté zjistili, že mladík střílel z okna na popelnice. Podle dosavadních zjištění incident nesouvisel se shromážděním," sdělili strážci zákona.
Sobotního shromáždění v hlavním městě se podle organizátorů zúčastnilo minimálně 200 až 250 tisíc občanů. Pořadatelé už předem avizovali, že sobotní demonstrace bude největším veřejným setkáním v České republice za dlouhé roky.
Podle předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jsou před Českem roky, které se neobejdou bez osobních obětí. Lidi vyzval k účasti na protestech či ke vstupu do politických stran. "Nečekejte na Havla, ani na Pavla, ani na Mináře. Čeká nás boj, občanská rezistence, měsíce nenásilného odporu," vzkázal.
Na akci vystoupili i několik známých osobností. Například herec Ivan Trojan a scénárista, spisovatel a dramatik Zdeněk Svěrák podpořili veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas.
