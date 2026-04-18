Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu

Praha se dočkala nového mostu přes Vltavu. Dvorecký most se slavnostně otevřel v pátek, dnes poprvé slouží i běžnému provozu. Most slouží městské hromadné dopravě, pěším, cyklistům a složkám IZS. Pro osobní automobilovou dopravu není určen.
"Ode dneška, tj. od soboty 18. dubna 2026, je na Dvoreckém mostě zahájen pravidelný provoz," uvedl dopravní podnik v sobotu na sociální síti X. Zároveň připomněl, že v souvislosti s otevřením nové spojnice obou břehů řeky dochází k trvalým změnám ve vedení vybraných tramvajových a autobusových linek.
Od tohoto víkendu se tak mění trasy tramvajových linek 2, 4, 6, 7, 15, 20, 21 a 24. Nově je zavedena linka 34 mezi Bílou labutí a Nádražím Holešovice. Ruší se tramvajový spoj číslo 14. U autobusů se mění trasy linek 106, 118, 124, 170, 196, 197, 901, 911 a 914. Ruší se linka 183. Novinkou je linka 114 ze Zeleného pruhu na Šeberák.
Dopravce už dříve odhalil, že po novém mostě přes Vltavu povede tramvajové linky 20 a 21 a autobusové spoje 118, 124, 196, 197, 901 a 914.
Dvorecký most se stavěl od roku 2022. Propojuje oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit má městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům.
Zemřel známý herec Jan Potměšil
Zemřel známý herec Jan Potměšil
