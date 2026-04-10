Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu

Už příští týden začne v Praze fungovat nový most, který ovlivní zejména provoz městské hromadné dopravy. Změny se od přespříštího víkendu dotknou především tramvajových a autobusových linek.
"V souvislosti s plánovaným zprovozněním Dvoreckého mostu dochází od soboty 18. dubna 2026 k trvalým změnám ve vedení vybraných tramvajových a autobusových linek," upozornil dopravní podnik ve středu na sociální síti X.
Od přespříštího víkendu se změní trasy tramvajových linek 2, 4, 6, 7, 15, 20, 21 a 24. Nově bude zavedena linka 34 mezi Bílou labutí a Nádražím Holešovice. Zruší se tramvajový spoj číslo 14. U autobusů se změní trasy linek 106, 118, 124, 170, 196, 197, 901, 911 a 914. Ruší se linka 183. Novinkou bude linka 114 ze Zeleného pruhu na Šeberák.
Dopravce už dříve odhalil, že po novém mostě přes Vltavu povede tramvajové linky 20 a 21 a autobusové spoje 118, 124, 196, 197, 901 a 914.
Dvorecký most se staví od roku 2022. Propojí oblast Lihovaru na smíchovské straně a Podolí v místech, kde se nachází ikonický plavecký stadion. Sloužit bude městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Slavnostní otevření proběhne v pátek 17. dubna, běžný provoz začne o den později.
Související
Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
před 1 hodinou
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
před 1 hodinou
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
před 2 hodinami
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
před 3 hodinami
Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna
před 4 hodinami
Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Problém by měl jeden z jeho partnerů
před 5 hodinami
Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla
před 5 hodinami
Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá
před 6 hodinami
Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní
před 7 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend
před 7 hodinami
Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu
před 8 hodinami
Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?
před 9 hodinami
Rozhodující volby v Maďarsku jsou za dveřmi. Blíží se konec šestnáctileté éry Orbána?
před 10 hodinami
Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc
před 10 hodinami
Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem
před 10 hodinami
Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo se našlo v ledovcové trhlině
před 11 hodinami
Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu
před 12 hodinami
Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky
před 13 hodinami
Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace
před 14 hodinami