Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. května 2026 14:52

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Oslavy pátečního Svátku práce se ani letos neobejdou bez konání nejrůznějších akcí. V Praze museli na jedné zasahovat policisté. Na Smíchově totiž došlo k potyčce, po které strážci zákona zadrželi několik osob. 

Pražská policie o případu informovala v pátek před 14. hodinou na sociální síti X. "V souvislosti s dnešními oslavami prvního máje jsme zaznamenali potyčku v ulici Nádražní," uvedli strážci zákona. 

"Policisté ze speciální pořádkové jednotky na místě provedli zákrok a zajistili jednu osobu. V ulici Lidická dále omezili na osobní svobodě skupinu osob, která se potyčky účastnila," dodala policie. 

Incident ovlivnil i městskou hromadnou dopravu. Pražský dopravní podnik musel přistoupit k omezení tramvajového provozu mezi zastávkami Anděl a Smíchovské nádraží. Jako důvod uvedl konání demonstrace či manifestace. Omezení se dotklo linek 5 a 21. 

Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl

