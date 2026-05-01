Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí

Oslavy pátečního Svátku práce se ani letos neobejdou bez konání nejrůznějších akcí. V Praze museli na jedné zasahovat policisté. Na Smíchově totiž došlo k potyčce, po které strážci zákona zadrželi několik osob.
Pražská policie o případu informovala v pátek před 14. hodinou na sociální síti X. "V souvislosti s dnešními oslavami prvního máje jsme zaznamenali potyčku v ulici Nádražní," uvedli strážci zákona.
"Policisté ze speciální pořádkové jednotky na místě provedli zákrok a zajistili jednu osobu. V ulici Lidická dále omezili na osobní svobodě skupinu osob, která se potyčky účastnila," dodala policie.
Incident ovlivnil i městskou hromadnou dopravu. Pražský dopravní podnik musel přistoupit k omezení tramvajového provozu mezi zastávkami Anděl a Smíchovské nádraží. Jako důvod uvedl konání demonstrace či manifestace. Omezení se dotklo linek 5 a 21.
Zdroj: Libor Novák