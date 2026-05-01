Droga sehrála zásadní roli v případu loňské smrti cizince v gay klubu, kterou objasnili pražští kriminalisté. Podezřelému muži hrozí v případě odsouzení až 18 let za mřížemi.
Případ se stal loni v březnu na pražském Smíchově, kde se dva muži náhodně setkali v baru. "Následně se v rámci klubu přesunuli do soukromí na pokoj, kde mu obviněný tuto drogu podal v limonádě a rovněž v další skleněné lahvičce," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
U poškozeného nastaly vážné zdravotní komplikace, takže i přes poskytnutou první pomoc ze strany přivolaných policistů a záchranářů a po následném převozu do nemocnice zemřel. Pitva a toxikologické vyšetření odhalilo, že bezprostřední příčinou smrti sedmadvacetiletého cizince bylo selhání srdeční a dechové činnosti při akutní otravě GHB.
Pod touto zkratkou se skrývá gama-hydroxytbutyrát, známý také jako tekutá extáze. Případem se začali zabývat pražští krajští kriminalisté, kteří letos v březnu zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže ze severních Čech.
Dotyčný je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
"Vzhledem k tomu, že svým jednáním způsobil smrt, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až na osmnáct let," dodal mluvčí Daněk s tím, že trestní stíhání je vedeno na svobodě.
Související
krimi , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
před 2 hodinami
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
před 3 hodinami
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
před 4 hodinami
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
před 4 hodinami
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
před 5 hodinami
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
před 6 hodinami
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
před 7 hodinami
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
před 8 hodinami
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
před 8 hodinami
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
před 9 hodinami
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
před 10 hodinami
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
před 11 hodinami
Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka
před 11 hodinami
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
před 12 hodinami
Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení
před 13 hodinami
Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl
před 14 hodinami
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
včera
Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu
včera
Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou
včera
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
Pardubice se konečně dočkaly. Na Pernštýnském náměstí se ve čtvrtek konaly oslavy prvního extraligového titulu po 14 letech. Dynamo jej získalo po vítězství v prodloužení úterního šestého zápasu finále play-off v Třinci.
Zdroj: Jan Hrabě