Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu

Jan Hrabě

1. května 2026 20:03

Policie ČR, ilustrační foto Foto: Adam Mráček / INCORP images

Droga sehrála zásadní roli v případu loňské smrti cizince v gay klubu, kterou objasnili pražští kriminalisté. Podezřelému muži hrozí v případě odsouzení až 18 let za mřížemi. 

Případ se stal loni v březnu na pražském Smíchově, kde se dva muži náhodně setkali v baru. "Následně se v rámci klubu přesunuli do soukromí na pokoj, kde mu obviněný tuto drogu podal v limonádě a rovněž v další skleněné lahvičce," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. 

U poškozeného nastaly vážné zdravotní komplikace, takže i přes poskytnutou první pomoc ze strany přivolaných policistů a záchranářů a po následném převozu do nemocnice zemřel. Pitva a toxikologické vyšetření odhalilo, že bezprostřední příčinou smrti sedmadvacetiletého cizince bylo selhání srdeční a dechové činnosti při akutní otravě GHB.

Pod touto zkratkou se skrývá gama-hydroxytbutyrát, známý také jako tekutá extáze. Případem se začali zabývat pražští krajští kriminalisté, kteří letos v březnu zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže ze severních Čech.

Dotyčný je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. 

"Vzhledem k tomu, že svým jednáním způsobil smrt, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až na osmnáct let," dodal mluvčí Daněk s tím, že trestní stíhání je vedeno na svobodě. 

