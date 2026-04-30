Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu

Kanada se rozhodla k razantnímu kroku v boji proti hospodářské kriminalitě a plánuje zřídit novou, mocnou agenturu pro vyšetřování finančních zločinů. Tento posun přichází v době, kdy sousední Spojené státy pod administrativou Donalda Trumpa svůj přístup k potírání podvodů a praní špinavých peněz naopak oslabují.
Zákon o vytvoření Agentury pro finanční kriminalitu (FCA) prošel tento týden v kanadském parlamentu prvním čtením. Vládní liberálové, kteří disponují parlamentní většinou, očekávají rychlé schválení legislativy. Nový úřad bude mít za úkol nejen vyšetřovat, ale také přímo stíhat finanční delikty. Vzniká jako reakce na výsledky veřejného vyšetřování, které odhalilo, že Kanada postrádá ucelenou strategii proti praní špinavých peněz a zaostává za svými mezinárodními partnery.
Součástí nové strategie je také plošný zákaz bankomatů na kryptoměny. Kanada jich má v současnosti téměř 4 000, což je nejvyšší počet na obyvatele na světě. Podle úřadů tyto přístroje masivně využívají podvodníci k okrádání obětí a kriminálníci k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Dosavadní jednotka finančního zpravodajství Fintrac za loňský rok odhalila podezřelé transakce v hodnotě 45 miliard dolarů spojené s praním peněz či financováním terorismu. Odborníci se však shodují, že jde jen o špičku ledovce. Problémem dosavadního systému bylo, že Fintrac nemohl nikoho zatýkat a případy musel předávat policii. Federální jízdní policie (RCMP) se však podle expertů potýká s nedostatkem financí, dovedností i politické vůle vést takto složitá a zdlouhavá vyšetřování. Nová FCA by měla tyto pravomoci sjednotit a zefektivnit.
Kanadský přístup stojí v ostrém kontrastu k dění v USA. Administrativa Donalda Trumpa nedávno udělila milost Changpengu Zhaovi, zakladateli kryptoměnové burzy Binance, který se přiznal k praní špinavých peněz. Jeho firma přitom musela zaplatit rekordní pokutu 4,3 miliardy dolarů za usnadňování financování terorismu.
Američtí demokraté navíc kritizují Trumpovo rozhodnutí přesunout více než 25 000 zaměstnanců z oddělení pro vyšetřování podvodů a daňových úniků na agendu vymáhání imigrační politiky. Senátorka Elizabeth Warrenová uvedla, že vláda nechává „zločince v bílých límečcích“ bez trestu a s komunitami zachází v rukavičkách, zatímco zdroje odčerpává na nelidskou imigrační agendu.
Ačkoliv jsou USA v oblasti stíhání finanční kriminality historicky stále před Kanadou, cesty obou zemí se nyní začínají rozcházet. Kanada se snaží dohnat zpoždění a vybudovat novou agenturu jako obranný val. Podle odborníků je to nezbytná investice v době, kdy ekonomický tlak na běžné občany roste a tolerance k lidem, kteří se obohacují nelegální činností, naopak klesá.
Protikorupční skupiny vznik agentury vítají, ale upozorňují na nutnost úzké koordinace s ostatními úřady a regulačními orgány. Zůstává otázkou, jak dobře bude nová FCA spolupracovat s policií a odkud přesně získá potřebné experty a zdroje, aby nezůstalo pouze u ambiciózních plánů na papíře.
Související
Donald Trump , Kanada , Mark Carney (Liberální strana Kanady)
Zdroj: Jan Hrabě