Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá

Policie ukončila prověřování esemesek, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zasílal na Pražský hrad. Věc odložila, rozhodnutí zatím není pravomocné. Prezidentská kancelář uvedla, že závěry policejního šetření respektuje.
"Můžeme uvést, že ve věci bylo vydáno usnesení o odložení. Toto usnesení však dosud není pravomocné," řekl mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej webu novinky.cz s tím, že zatím tak není možné poskytnout více informací.
Macinka v uplynulých dnech potvrdil již zmíněnému webu, že ho policisté ve věci vyslechli. "Vyšetřovatelé přišli za mnou na ministerstvo zahraničních věcí, je to už pár týdnů. Mluvili jsme spolu asi hodinu a půl," uvedl šéf diplomacie. K návštěvě došlo v polovině března.
Ministr zahraničí musel strážcům zákona ukázat esemesky i záznamy o telefonních hovetech. "Ukazoval jsem jim mimo jiné i korespondenci s kancléřem Vašinou," zmínil předseda Motoristů, jehož výslech se odkládal kvůli nemoci či zahraničním cestám.
Pavel v lednu uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům. Případem se na základě podnětu od prezidentské kanceláře začala zabývat policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
