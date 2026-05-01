Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení

Barma zmírnila trest pro opoziční političku Aun Schan Su Ťij, kterou stát zadržuje přes pět let. Nositelku Nobelovy ceny míru přesunuli z věznice do domácího vězení, kde si má odpykat zbytek trestu. Ve čtvrtek to oznámila státní televize, informovala CBC.
Barma zároveň zveřejnila údajně aktuální fotografii Su Ťij, jak sedí v sukni a tradiční bílé blůze na dřevěné lavičce. Politička je v detenci od začátku února 2021, kdy se moci v zemi chopila armáda, která ji převzala právě od její zvolené vlády.
Opoziční vůdkyně byla v roce 2022 odsouzena k 33 letům odnětí svobody na základě obvinění z několika trestných činů, které její podporovatelé a lidskoprávní organizace označili za snahu ji zdiskreditovat a legitimizovat převzetí moci armádou.
Političčina strana Národní liga pro demokracii v listopadu 2020 jasně vyhrála barmské volby. K vojenskému puči došlo následujícího roku v únoru, když se vláda Su Ťij měla ujmout druhého pětiletého mandátu. Vojáci tehdy tvrdili, že volby byly zmanipulované, což však rozporovali nezávislí pozorovatelé.
V zemi následně vypukly masové protesty, které armáda krvavě potlačila. Podle některých informací, které se objevily v médiích, zemřelo nejméně dva tisíce lidí. Politička byla po převratu zatčena a nakonec stanula před soudem.
Související
Aktuálně se děje
Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery.
Zdroj: Libor Novák