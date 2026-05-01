Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení

Lucie Podzimková

1. května 2026 9:11

Foto: Wikipedia

Barma zmírnila trest pro opoziční političku Aun Schan Su Ťij, kterou stát zadržuje přes pět let. Nositelku Nobelovy ceny míru přesunuli z věznice do domácího vězení, kde si má odpykat zbytek trestu. Ve čtvrtek to oznámila státní televize, informovala CBC

Barma zároveň zveřejnila údajně aktuální fotografii Su Ťij, jak sedí v sukni a tradiční bílé blůze na dřevěné lavičce. Politička je v detenci od začátku února 2021, kdy se moci v zemi chopila armáda, která ji převzala právě od její zvolené vlády. 

Opoziční vůdkyně byla v roce 2022 odsouzena k 33 letům odnětí svobody na základě obvinění z několika trestných činů, které její podporovatelé a lidskoprávní organizace označili za snahu ji zdiskreditovat a legitimizovat převzetí moci armádou. 

Političčina strana Národní liga pro demokracii v listopadu 2020 jasně vyhrála barmské volby. K vojenskému puči došlo následujícího roku v únoru, když se vláda Su Ťij měla ujmout druhého pětiletého mandátu. Vojáci tehdy tvrdili, že volby byly zmanipulované, což však rozporovali nezávislí pozorovatelé. 

V zemi následně vypukly masové protesty, které armáda krvavě potlačila. Podle některých informací, které se objevily v médiích, zemřelo nejméně dva tisíce lidí. Politička byla po převratu zatčena a nakonec stanula před soudem. 

Do Aun Schan Su Ťij

Su Ťij poslal vojenský soud do vězení na dalších sedm let

Vojenský soud v Barmě dnes uložil opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij dalších sedm let vězení za korupci. Celkově má nositelka Nobelovy ceny za mír ve vězení strávit 33 let, píše agentura AFP. Su Ťij se stala terčem série obvinění poté, co barmská armáda v loňském roce uskutečnila v zemi puč. Podle opozice jsou obvinění proti Su Ťij politicky motivovaná. Dnešní verdikt odsoudily Spojené státy a EU.

