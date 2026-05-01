Českou republiku čeká víkend ve znamení slunečného počasí a výrazného oteplování. S příchodem května se rtuť teploměru vyšplhá až k letním hodnotám. Srážky se v nejbližších dnech očekávají pouze ojediněle, a to až během nedělního večera.
První májový den přinese návrat slunečních paprsků a postupné oteplování. Po celý den bude jasno až polojasno, pouze odpoledne se na východě země může objevit více oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se zastaví mezi 18 a 22 °C, přičemž na horách se budou pohybovat kolem 13 °C.
V sobotu se nebe obejde téměř bez mraků. Noc bude sice stále chladná s minimy mezi 6 a 2 °C a místními přízemními mrazíky v údolích, ale den již nabídne velmi příjemné teploty 21 až 26 °C. Vát bude jen slabý proměnlivý vítr, který přes den na některých místech vystřídá jihovýchodní proudění.
Neděle slibuje vrchol celého oteplení. Denní maxima se vyšplhají na 24 až 28 °C, což odpovídá letnímu charakteru počasí. Odpoledne a večer však začne od západu přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka. Nejnižší noční teploty zůstanou mezi 8 a 4 °C.
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
před 1 hodinou
Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka
před 1 hodinou
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
před 2 hodinami
Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení
před 3 hodinami
Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl
před 4 hodinami
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
včera
Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu
včera
Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou
včera
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
včera
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu
včera
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
včera
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
včera
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
včera
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
včera
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
včera
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
včera
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
včera
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
včera
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
včera
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
včera
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery.
