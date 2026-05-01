Slovenský premiér Robert Fico nechce ani letos vynechat ruské oslavy vítězství nad nacistickým Německem. Cesta ale bude komplikovaná, protože několik evropských států nechce pustit jeho letadlo do svého vzdušného prostoru. Česko k nim ale podle posledních informací nepatří.
Fico se příští týden opět chystá do Moskvy na ruské oslavy vítězství ve druhé světové válce, respektive Velké vlastenecké válce, což je termín používaný v Rusku. Slovenský premiér se akce účastní navzdory tomu, že Rusové přes čtyři roky vedou válku proti sousední Ukrajině, do které na konci února 2022 zahájili plnohodnotnou invazi.
Ruský deník Moskovskij Komsomolec nyní přišel s tvrzením, že Česko se zařadilo mezi země, které předsedovi slovenské vlády hodlají znemožnit využití vlastního vzdušného prostoru na cestě do ruské metropole. "Některé evropské země již zakázaly Ficovu letadlu využít svůj vzdušný prostor pro let do Ruska – konkrétně Česká republika a Polsko," napsal zmíněný list.
Podle představitelů českého ministerstva zahraničí se taková informace nezakládá na pravdě. "Slovenská strana podala standardní žádost o přeletové povolení, a to bylo bez průtahů vydáno. Tvrzení o 'zákazu' jsou nepravdivá," řekl mluvčí diplomacie Adam Čörgö pro web novinky.cz.
Polsko naopak patří k evropským státům, které přelet letadla s Ficem nad svým územím zakázaly. Stejné rozhodnutí učinili také představitelé pobaltských zemí, konkrétně Estonska, Lotyšska a Litvy. Poděkoval jim za to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Aktuálně tak není jasné, zdali se pro Fica najde nějaký letecký koridor do Moskvy. Slovenský premiér má údajně uvažovat i o cestě autem do Ruska.
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení
Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu
Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
